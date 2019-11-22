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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Миранчук мог бы адаптироваться в «Ювентусе»

Экс-защитник «Ювентуса», бывший главный тренер московского «Спартака» в интервью «СЭ» оценил соответствие уровня полузащитника «Локо» Алексея Миранчука итальянской серии А в целом и «Ювентусу» в частности.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее итальянские СМИ сообщили о достижении договоренности по переходу Миранчука в «Ювентус». По информации «СЭ», пока говорить об этом преждевременно, хотя интерес к игроку «Локо» на итальянском рынке есть.

— Ваше мнение об уровне мастерства Алексея? — вопрос Каррере.

— У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.

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— Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?

— Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сумел сделать. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.

— Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?

— Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере.

В текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей за «Локомотив», забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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