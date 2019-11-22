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21:55 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:2 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Гжегож Крыховяк (29-я, 56-я минуты), еще один мяч защитник хозяев Адесойе Ойеволе отправил в собственные ворота (33). У проигравших отличились Владимир Обухов (39) и Михаил Костюков (47). Крыховяк забил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата России, больше него отличились только нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба (девять голов), форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев (по 10).

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в чемпионате страны, составлявшую три матча (одно поражение, две ничьи), с учетом игр Лиги чемпионов железнодорожники не выигрывали на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьи). «Тамбов» потерпел первое поражение под руководством Сергея Первушина, сменившего на посту главного тренера команды Александра Григоряна. С Первушиным во главе «Тамбов» одержал три победы подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 34 очка и два балла уступая лидирующему «Зениту», который свой матч проведет в субботу в гостях против казанского «Рубина». «Тамбов с 17 очками идет 14-м.

В следующем туре «Локомотив» 1 декабря примет московское «Динамо», «Тамбов» 2 декабря в гостях встретится с «Краснодаром».

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Тамбов
2:3
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 1722.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 4038 зрителей
Главные тренеры
Сергей ПервушинЮрий Семин
Голы
Владимир Обухов(Адессойе Ойеволе, Павел Карасев)39′
Гжегож Крыховяк(Мачей Рыбус)29′
Михаил Костюков(Владимир Обухов)47′
Адессойе Ойеволе34′
Гжегож Крыховяк56′
Составы команд
88Гиорги Шелия
1Маринату Гильерме
27Алексей Грицаенко
5Бенедикт Хеведес
55Максим Осипенко
31Мачей Рыбус
58Адессойе Ойеволе
27Мурило
2Алексей Рыбин
59Алексей Миранчук
8Антон Килин
11Антон Миранчук
92Валерий Чуперка
18Александр Коломейцев
3Гурам Тетрашвили
6Дмитрий Баринов
65′
77Михаил Костюков
35′72′
7Гжегож Крыховяк
17Хетаг Хосонов
14Ведран Чорлука
46′
13Владимир Обухов
87′
33Соломон Кверквелия
9Хасан Мамтов
19Эдер
90′
25Павел Карасев
77′
3Брайн Идову
48Андрей Часовских
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
10Удары (всего)11
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
8Фолы14
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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