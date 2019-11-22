«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей дублем отметился Гжегож Крыховяк (29-я, 56-я минуты), еще один мяч защитник хозяев Адесойе Ойеволе отправил в собственные ворота (33). У проигравших отличились Владимир Обухов (39) и Михаил Костюков (47). Крыховяк забил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата России, больше него отличились только нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба (девять голов), форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев (по 10).

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в чемпионате страны, составлявшую три матча (одно поражение, две ничьи), с учетом игр Лиги чемпионов железнодорожники не выигрывали на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьи). «Тамбов» потерпел первое поражение под руководством Сергея Первушина, сменившего на посту главного тренера команды Александра Григоряна. С Первушиным во главе «Тамбов» одержал три победы подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 34 очка и два балла уступая лидирующему «Зениту», который свой матч проведет в субботу в гостях против казанского «Рубина». «Тамбов с 17 очками идет 14-м.