«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 22 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:2 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.
ТАСС, 22 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:2 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.
В составе победителей дублем отметился Гжегож Крыховяк (29-я, 56-я минуты), еще один мяч защитник хозяев Адесойе Ойеволе отправил в собственные ворота (33). У проигравших отличились Владимир Обухов (39) и Михаил Костюков (47). Крыховяк забил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата России, больше него отличились только нападающий
«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в чемпионате страны, составлявшую три матча (одно поражение, две ничьи), с учетом игр Лиги чемпионов железнодорожники не выигрывали на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьи). «Тамбов» потерпел первое поражение под руководством Сергея Первушина, сменившего на посту главного тренера команды Александра Григоряна. С Первушиным во главе «Тамбов» одержал три победы подряд.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 34 очка и два балла уступая лидирующему «Зениту», который свой матч проведет в субботу в гостях против казанского «Рубина». «Тамбов с 17 очками идет 14-м.
В следующем туре «Локомотив» 1 декабря примет московское «Динамо», «Тамбов» 2 декабря в гостях встретится с «Краснодаром».
|Сергей Первушин
|Юрий Семин
|Владимир Обухов(Адессойе Ойеволе, Павел Карасев)
|39′
|Гжегож Крыховяк(Мачей Рыбус)
|29′
|Михаил Костюков(Владимир Обухов)
|47′
|Адессойе Ойеволе
|34′
|Гжегож Крыховяк
|56′
|88
|Гиорги Шелия
|1
|Маринату Гильерме
|27
|Алексей Грицаенко
|5
|Бенедикт Хеведес
|55
|Максим Осипенко
|31
|Мачей Рыбус
|58
|Адессойе Ойеволе
|27
|Мурило
|2
|Алексей Рыбин
|59
|Алексей Миранчук
|8
|Антон Килин
|11
|Антон Миранчук
|92
|Валерий Чуперка
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Гурам Тетрашвили
|6
|Дмитрий Баринов
65′
|77
|Михаил Костюков
35′72′
|7
|Гжегож Крыховяк
|17
|Хетаг Хосонов
|14
|Ведран Чорлука
46′
|13
|Владимир Обухов
87′
|33
|Соломон Кверквелия
|9
|Хасан Мамтов
|19
|Эдер
90′
|25
|Павел Карасев
77′
|3
|Брайн Идову
|48
|Андрей Часовских
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)