Матч «Рубин» — «Зенит» и еще две встречи продолжат программу 17-го тура РПЛ
ТАСС, 23 ноября. Программа 17-го тура Российской
ТАСС, 23 ноября. Программа 17-го тура Российской
Встреча между «Оренбургом» и «Ахматом» начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Алексей Еськов. Перед уходом на паузу, связанную с матчами национальных сборных, «Оренбург» не уступал в трех играх РПЛ, команда Владимира Федотова поднялась на восьмую строчку, набрав 19 очков. Встречу с «Ахматом»
Грозненцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов, пришедший ему на смену Игорь Шалимов старается наладить игру команды, специалисту даже удалось добиться победы в 12-м туре против «Уфы» (1:0), но этот успех остается единственным в пяти последних играх РПЛ. Команда Шалимова имеет большие кадровые проблем — давно отсутствует Раванелли, который выбыл
Стартовый свисток в матче «Рубина» с «Зенитом», который даст Сергей Иванов, прозвучит в 14:00 мск. Команда из
«Рубина» не может забить и победить на протяжении четырех матчей. В последний раз клуб праздновал успех в начале октября, одолев «Тамбов» (2:1). В матче против «Зенита»
Заключительная встреча субботы пройдет в Москве, где «Динамо» на своем поле примет «Ростов», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев, на матче применят систему видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Сухой.
Игра станет второй для Кирилла Новикова в качестве главного тренера москвичей, дебют завершился победой над «Рубином», ранее он был исполняющим обязанности наставника. После назначения Новикова дела у «Динамо» пошли в гору, команда не знает поражений в последних четырех матчах РПЛ. Эти результаты позволили клубу выбраться из зоны вылета, теперь «Динамо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У команды нет травмированных футболистов, однако встречу с «Ростовом»
«Ростов» стал одним из открытий нынешнего сезона, команда Валерия Карпина стабильно держится в пятерке лидеров турнирной таблицы. Однако в последних двух матчах у болельщиков могли возникнуть поводы для беспокойства — ростовчане упустили победу в игре с «Краснодаром» (2:2), ведя в счете 2:0 до 90-й минуты, а затем сенсационно проиграли дома новичку РПЛ «Тамбову» (1:2). Перед игрой с «Динамо» клуб из