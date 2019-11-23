Матч «Рубин» — «Зенит» и еще две встречи продолжат программу 17-го тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 23.11.2019, 11:30 Оренбург - Ахмат -

Встреча между «Оренбургом» и «Ахматом» начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Алексей Еськов. Перед уходом на паузу, связанную с матчами национальных сборных, «Оренбург» не уступал в трех играх РПЛ, команда Владимира Федотова поднялась на восьмую строчку, набрав 19 очков. Встречу с «Ахматом» из-за травмы пропустит защитник Эдуард Готлиб.

Грозненцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов, пришедший ему на смену Игорь Шалимов старается наладить игру команды, специалисту даже удалось добиться победы в 12-м туре против «Уфы» (1:0), но этот успех остается единственным в пяти последних играх РПЛ. Команда Шалимова имеет большие кадровые проблем — давно отсутствует Раванелли, который выбыл из-за разрыва крестообразных связок, после игры 14-го тура с тульским «Арсеналом» (1:1) в лазарет отправился защитник Ризван Уциев. Полузащитник Антон Швец не поможет своим партнерам из-за перебора желтых карточек.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 23.11.2019, 14:00 Рубин - Зенит -

Стартовый свисток в матче «Рубина» с «Зенитом», который даст Сергей Иванов, прозвучит в 14:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков, отрыв от занимающего второе место московского «Локомотива» составляет на данный момент два балла, однако железнодорожники свою встречу в туре уже провели. Подопечные Сергея Семака победили в последних четырех из пяти игр в РПЛ, «Зенит» пропустил лишь три мяча в этих встречах, забив 13 голов. Негативно может сказаться на результате в игре с «Рубином» состояние футболистов, уезжавших в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (1:4) и Сан-Марино (5:0), среди которых значатся Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев.

«Рубина» не может забить и победить на протяжении четырех матчей. В последний раз клуб праздновал успех в начале октября, одолев «Тамбов» (2:1). В матче против «Зенита» из-за травмы не сыграет защитник Сильвие Бегич, из-за перебора желтых карточек встречу пропустят полузащитники Зураб Давиташвили и Александр Ташаев, один матч дисквалификации отбывает и хавбек Александр Зуев.



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VAR на матче «Динамо» — «Ростов»

Заключительная встреча субботы пройдет в Москве, где «Динамо» на своем поле примет «Ростов», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев, на матче применят систему видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Сухой.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 23.11.2019, 16:30 Динамо - Ростов -

Игра станет второй для Кирилла Новикова в качестве главного тренера москвичей, дебют завершился победой над «Рубином», ранее он был исполняющим обязанности наставника. После назначения Новикова дела у «Динамо» пошли в гору, команда не знает поражений в последних четырех матчах РПЛ. Эти результаты позволили клубу выбраться из зоны вылета, теперь «Динамо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У команды нет травмированных футболистов, однако встречу с «Ростовом» из-за красной карточки пропустит защитник Иван Ордец.