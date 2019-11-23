СМИ: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован лично владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович. Как отмечается, «Челси» подпишет контракт с Чаловым, если будет снят запрет на трансферы.

В середине декабря станет известно, сможет ли «Челси» оспорить решение на запрет на регистрацию футболистов. Международная федерация футбола (ФИФА) ранее запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, связанных с переходами молодых футболистов.