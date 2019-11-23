«Оренбург» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Встреча состсоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 11:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).