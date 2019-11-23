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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок РПЛ пожаловался на отношение немцев к футболу в России

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал об отношении немцев к выступлению в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводятся на сайте «ВТБ-Россия».

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«В Германии популярен такой стереотип: если игрок хочет играть в России, то ему важны только деньги. К сожалению, люди плохо разбираются в вопросе и считают, что здесь никому нет дела до успешной карьеры в Европе», — заявил Рауш. Футболист отметил, что это неправда, и в России сильный футбол.

Рауш — натурализованный футболист и имеет опыт выступления за молодежные сборные Германии. До 2018 года защитник выступал за различные немецкие команды, затем подписал контракт с московским «Динамо». Он дебютировал в сборной России в октябре 2017 года.

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