Игрок РПЛ пожаловался на отношение немцев к футболу в России

«В Германии популярен такой стереотип: если игрок хочет играть в России, то ему важны только деньги. К сожалению, люди плохо разбираются в вопросе и считают, что здесь никому нет дела до успешной карьеры в Европе», — заявил Рауш. Футболист отметил, что это неправда, и в России сильный футбол.