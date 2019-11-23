«Рубин» — «Зенит»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Томь
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леганес
Барселона
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
Зенит
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Зенит»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх

Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе.

Запасные: Коновалов, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная
СМИ: «Челси» может купить россиянина в зимнее трансферное окно
Малкин победил Гусева. На «Нью-Джерси» страшно смотреть
Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?
Сборная России вышла вперед в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь