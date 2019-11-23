«Рубин» — «Зенит»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).