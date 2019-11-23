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13:54 (мск), источник: ТАСС

Первушин продолжит тренировать ФК «Тамбов» до конца сезона-2019/20

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

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Первушин был назначен и .о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. После двух побед над «Уфой» (3:0) и «Сочи» (2:1) Худяков сообщил ТАСС, что если команда наберет три-четыре очка до зимней паузы в РПЛ, то Первушин продолжит работу с командой до конца сезона. После этого «Тамбов» обыграл в гостях «Ростов» (2:1) и уступил московскому «Локомотиву» (2:3).

«Решение принято — мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона, — сказал Худяков. — Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro (тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин — де-факто, у нас задача — остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество».

«То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с “Локомотивом” мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», — добавил Худяков.

«Тамбов» после 17 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

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