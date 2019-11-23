Первушин продолжит тренировать ФК «Тамбов» до конца сезона-2019/20
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20 Российской
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20 Российской
Первушин был назначен и .о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. После двух побед над «Уфой» (3:0) и «Сочи» (2:1) Худяков сообщил ТАСС, что если команда наберет
«Решение принято — мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона, — сказал Худяков. — Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro (тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет
«То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с “Локомотивом” мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», — добавил Худяков.
«Тамбов» после 17 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.