«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». Голы у победителей забили Андрес Понсе (36-я минута — с пенальти) и Одисе Роши (74). В составе проигравших отличился Зига Скофлэк (90+1).
«Оренбург» с 19 очками занимает восьмое место в чемпионате России, «Ахмат» с 18 баллами идет десятым.
В 18-м туре «Ахмат» 30 ноября примет казанский «Рубин», «Оренбург» 1 декабря на выезде сыграет с «Сочи».
|Владимир Федотов
|Игорь Шалимов
|Жига Шкофлек
|90′
|Андрес Понсе
|36′
|Одисе Роши(Евгений Харин)
|74′
|38
|Андрей Климович
|16
|Евгений Городов
|4
|Урош Радакович
|5
|Магомед Мусалов
|5
|Тимур Аюпов
35′
|13
|Роланд Гиголаев
33′
|13
|Сергей Терехов
|4
|Вилькер Анхель
|12
|Андрей Малых
72′
|15
|Андрей Семенов
|15
|Георгий Зотов
|59
|Евгений Харин
|20
|Джоэль Фамейе
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Даниэл Мишкич
|19
|Олег Иванов
64′
|10
|Рикарду Алвеш
66′
|21
|Одисе Роши
66′79′
|17
|Жига Шкофлек
|7
|Магомед Митришев
|9
|Джордже Деспотович
61′
|88
|Денис Глушаков
90′
|22
|Федор Черных
|20
|Зоран Нижич
|7
|Филип Рогич
87′
|18
|Андрес Понсе
89′
|32
|Артем Кулишев
|22
|Лечи Садулаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|19
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|21
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)