«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». Голы у победителей забили Андрес Понсе (36-я минута — с пенальти) и Одисе Роши (74). В составе проигравших отличился Зига Скофлэк (90+1).