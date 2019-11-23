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14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». Голы у победителей забили Андрес Понсе (36-я минута — с пенальти) и Одисе Роши (74). В составе проигравших отличился Зига Скофлэк (90+1).

«Оренбург» с 19 очками занимает восьмое место в чемпионате России, «Ахмат» с 18 баллами идет десятым.

В 18-м туре «Ахмат» 30 ноября примет казанский «Рубин», «Оренбург» 1 декабря на выезде сыграет с «Сочи».

Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 1745 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовИгорь Шалимов
Голы
Жига Шкофлек90′
Андрес Понсе36′
Одисе Роши(Евгений Харин)74′
Составы команд
38Андрей Климович
16Евгений Городов
4Урош Радакович
5Магомед Мусалов
5Тимур Аюпов
35′
13Роланд Гиголаев
33′
13Сергей Терехов
4Вилькер Анхель
12Андрей Малых
72′
15Андрей Семенов
15Георгий Зотов
59Евгений Харин
20Джоэль Фамейе
11Силва Лима Исмаэл
8Даниэл Мишкич
19Олег Иванов
64′
10Рикарду Алвеш
66′
21Одисе Роши
66′79′
17Жига Шкофлек
7Магомед Митришев
9Джордже Деспотович
61′
88Денис Глушаков
90′
22Федор Черных
20Зоран Нижич
7Филип Рогич
87′
18Андрес Понсе
89′
32Артем Кулишев
22Лечи Садулаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
19Удары (всего)10
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
8Угловые4
13Фолы21
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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