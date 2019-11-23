Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?
В Великобритании заговорили о переходе 21-летнего Федора Чалова в «Челси». Корреспондент «СЭ» — о слухах об интересе лондонского клуба к нападающему ЦСКА.
В Великобритании заговорили о переходе 21-летнего Федора Чалова в «Челси». Корреспондент «СЭ» — о слухах об интересе лондонского клуба к нападающему ЦСКА.
Андрей Кузичев
Источник информации — отнюдь не «желтые» британские таблоиды, а телеканал Sky Sports, что заставляет отнестись к теме серьезно. Но, прежде чем оценивать вероятность трансфера и данные о том, что он может состояться уже в январе, важно помнить о наложенном на лондонцев запрете в течение года приобретать новых футболистов. Английский клуб, не согласившийся с данным решением, подал апелляцию, которая 20 ноября была рассмотрена Спортивным арбитражным судом. Свой вердикт он обнародует в первой половине декабря, и только тогда будет ясно: получат ли синие новых игроков уже в этом сезоне.
Пока же мы можем лишь рассуждать об этой пока гипотетической сделке, вероятность которой при благоприятном для «Челси» развитии событий весьма высока. Фактор первый — давние добрые отношения лондонцев с ЦСКА. В свое время
Второй козырь — финансовые возможности «Челси». Синие могут предложить более существенную сумму, чем «Кристал Пэлас» в конце августа. Тогда, напомним, речь шла о 23 миллионах фунтов стерлингов. Но ЦСКА не устроили как сумма предложения, так и необходимость в срочном порядке искать замену лучшему бомбардиру прошлого чемпионата России. Армейцы ведь до этого не смогли приобрести второго форварда, что, по словам их гендиректора Романа Бабаева, было основной целью трансферной кампании. Сейчас же, если все сложится удачно, у