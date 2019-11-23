Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Кузичев

Источник информации — отнюдь не «желтые» британские таблоиды, а телеканал Sky Sports, что заставляет отнестись к теме серьезно. Но, прежде чем оценивать вероятность трансфера и данные о том, что он может состояться уже в январе, важно помнить о наложенном на лондонцев запрете в течение года приобретать новых футболистов. Английский клуб, не согласившийся с данным решением, подал апелляцию, которая 20 ноября была рассмотрена Спортивным арбитражным судом. Свой вердикт он обнародует в первой половине декабря, и только тогда будет ясно: получат ли синие новых игроков уже в этом сезоне.

Пока же мы можем лишь рассуждать об этой пока гипотетической сделке, вероятность которой при благоприятном для «Челси» развитии событий весьма высока. Фактор первый — давние добрые отношения лондонцев с ЦСКА. В свое время красно-синие продали англичанам Юрия Жиркова, а прошлым летом его путь мог повторить Александр Головин, в итоге выбравший «Монако». Сейчас же, как утверждают источники Sky, в приобретении Чалова заинтересован лично Роман Абрамович, который по последней информации отказался от продажи клуба.

Второй козырь — финансовые возможности «Челси». Синие могут предложить более существенную сумму, чем «Кристал Пэлас» в конце августа. Тогда, напомним, речь шла о 23 миллионах фунтов стерлингов. Но ЦСКА не устроили как сумма предложения, так и необходимость в срочном порядке искать замену лучшему бомбардиру прошлого чемпионата России. Армейцы ведь до этого не смогли приобрести второго форварда, что, по словам их гендиректора Романа Бабаева, было основной целью трансферной кампании. Сейчас же, если все сложится удачно, у красно-синих будут как время, так и средства на серьезное укрепление атакующей линии.

И в заключение — о шансах Чалова проявить себя в одной из лучших команд АПЛ. Они не так малы, как думают скептики.

Во-первых, Фрэнк Лэмпард не боится доверять молодежи, и при этом тренере проявили себя не только уже ставшие ключевыми фигурами герои прошлого сезона в чемпионшипе Маунт с Эбрахамом, но и Томори, а также — в меньшей степени — Гилмор и Джеймс.