«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Боруссия М
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Мордовия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
25UFC Fight Night в Москве
16:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд

В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Ростовом».

Наверх

Стали известны стартовые составы команды.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Рауш, Нойштедтер, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калини, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Нжи.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Глебов, Байрамян, Норманн, Хаджикадунич, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная
Насколько реален переезд российского форварда в «Челси»
Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов
Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?
Хачанов проиграл в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь