«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд
В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Ростовом».
В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Ростовом».
Стали известны стартовые составы команды.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Рауш, Нойштедтер, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калини, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Нжи.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Глебов, Байрамян, Норманн, Хаджикадунич, Попов, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.