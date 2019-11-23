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16:33 (мск), источник: Sport24

Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов и догнал Соболева и Шомуродова

10-й гол в сезоне.

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После 0:5 в первом круге Роман Шаронов впервые в сезоне перешел на схему с тремя центральными защитниками, сыграв против «Зенита» 5−3−2.

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Дополнительный защитник должен был помочь при выходе из обороны — в Санкт-Петербурге «Зенит» сломал «Рубин» мощным прессингом.

Новый план работал восемь минут: причем казанцы снова пропустили из-за потери на своей половине. Караваев выбросился на перехват, Кузяев быстро заметил Азмуна, а Сердар точно пробил в касание.

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Во втором тайме «Рубин» все же выдал качественный отрезок: Марков забил (непонятно, был ли там офсайд), а «Зениту» и после гола пришлось понервничать — команда Шаронова выдала еще пару опасных атак.

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За 11 минут до свистка включился Дзюба: форвард не забивал 5 матчей (учитывая игры с Бельгией и Сан-Марино), но в нужный момент принял мяч от Караваева, качнул защитника и аккуратно покатил в ближний.

Это 10-й гол Артема в сезоне. В гонке бомбардиров он сравнялся с Соболевым и Шомуродовым.

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  • 2:1 — «Зенит» побеждает «Рубин» и возвращает пятиочковый отрыв от второго места.
  • «Рубин» — по-прежнему в зоне стыков, 14-й.

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  • Казань остается одним из самых удобных выездов для «Зенита». Питерцы не проигрывают в этом городе уже шесть лет.

— Предполагали, что «Рубин» сыграет в пять защитников, — признал после игры Семак. — В первом тайме у нас все неплохо получалось. Надо было забивать еще один. По погоде было многим нелегко. Особенно Барриосу, который за последнее время облетел полмира. Дзюба сегодня вышел и делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды, сборной России и нашего чемпионата.

Рубин
1:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 8351 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновСергей Семак
Голы
Евгений Марков(Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин)66′
Сердар Азмун(Далер Кузяев)8′
Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)79′
Составы команд
22Юрий Дюпин
41Михаил Кержаков
3Константин Плиев
15Вячеслав Караваев
62′
5Филип Уремович
3Дуглас Сантос
80Егор Сорокин
61′
6Бранислав Иванович
7Вячеслав Подберезкин
44Ярослав Ракицкий
18Павел Могилевец
14Далер Кузяев
26Бека Микелтадзе
27Магомед Оздоев
10Игорь Коновалов
82′
22Артем Дзюба
33Олег Данченко
51′59′
5Вильмар Барриос
21Хвича Кварацхелия
11Себастьян Дриусси
53′76′
71Николай Поярков
78′
91Алексей Сутормин
29Виталий Денисов
7Сердар Азмун
87′
20Евгений Марков
82′
21Александр Ерохин
8Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
13Удары (всего)10
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
12Фолы11
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
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