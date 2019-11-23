Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов и догнал Соболева и Шомуродова

После 0:5 в первом круге Роман Шаронов впервые в сезоне перешел на схему с тремя центральными защитниками, сыграв против «Зенита» 5−3−2.

Дополнительный защитник должен был помочь при выходе из обороны — в Санкт-Петербурге «Зенит» сломал «Рубин» мощным прессингом.

Новый план работал восемь минут: причем казанцы снова пропустили из-за потери на своей половине. Караваев выбросился на перехват, Кузяев быстро заметил Азмуна, а Сердар точно пробил в касание.

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Во втором тайме «Рубин» все же выдал качественный отрезок: Марков забил (непонятно, был ли там офсайд), а «Зениту» и после гола пришлось понервничать — команда Шаронова выдала еще пару опасных атак.

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За 11 минут до свистка включился Дзюба: форвард не забивал 5 матчей (учитывая игры с Бельгией и Сан-Марино), но в нужный момент принял мяч от Караваева, качнул защитника и аккуратно покатил в ближний.

Это 10-й гол Артема в сезоне. В гонке бомбардиров он сравнялся с Соболевым и Шомуродовым.

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2:1 — «Зенит» побеждает «Рубин» и возвращает пятиочковый отрыв от второго места.

«Рубин» — по-прежнему в зоне стыков, 14-й.



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Казань остается одним из самых удобных выездов для «Зенита». Питерцы не проигрывают в этом городе уже шесть лет.