Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов и догнал Соболева и Шомуродова
10-й гол в сезоне.
10-й гол в сезоне.
После 0:5 в первом круге Роман Шаронов впервые в сезоне перешел на схему с тремя центральными защитниками, сыграв против «Зенита» 5−3−2.
Дополнительный защитник должен был помочь при выходе из обороны — в
Новый план работал восемь минут: причем казанцы снова пропустили
Во втором тайме «Рубин» все же выдал качественный отрезок: Марков забил (непонятно, был ли там офсайд), а «Зениту» и после гола пришлось понервничать — команда Шаронова выдала еще пару опасных атак.
За 11 минут до свистка включился Дзюба: форвард не забивал 5 матчей (учитывая игры с Бельгией и Сан-Марино), но в нужный момент принял мяч от Караваева, качнул защитника и аккуратно покатил в ближний.
Это 10-й гол Артема в сезоне. В гонке бомбардиров он сравнялся с Соболевым и Шомуродовым.
— Предполагали, что «Рубин» сыграет в пять защитников, — признал после игры Семак. — В первом тайме у нас все неплохо получалось. Надо было забивать еще один. По погоде было многим нелегко. Особенно Барриосу, который за последнее время облетел полмира. Дзюба сегодня вышел и делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды, сборной России и нашего чемпионата.
|Роман Шаронов
|Сергей Семак
|Евгений Марков(Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин)
|66′
|Сердар Азмун(Далер Кузяев)
|8′
|Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)
|79′
|22
|Юрий Дюпин
|41
|Михаил Кержаков
|3
|Константин Плиев
|15
|Вячеслав Караваев
62′
|5
|Филип Уремович
|3
|Дуглас Сантос
|80
|Егор Сорокин
61′
|6
|Бранислав Иванович
|7
|Вячеслав Подберезкин
|44
|Ярослав Ракицкий
|18
|Павел Могилевец
|14
|Далер Кузяев
|26
|Бека Микелтадзе
|27
|Магомед Оздоев
|10
|Игорь Коновалов
82′
|22
|Артем Дзюба
|33
|Олег Данченко
51′59′
|5
|Вильмар Барриос
|21
|Хвича Кварацхелия
|11
|Себастьян Дриусси
53′76′
|71
|Николай Поярков
78′
|91
|Алексей Сутормин
|29
|Виталий Денисов
|7
|Сердар Азмун
87′
|20
|Евгений Марков
82′
|21
|Александр Ерохин
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)