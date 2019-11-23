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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Оренбурга» назвал заговором судейство в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 17-го тура чемпионата России заявил, что существует судейский заговор по отношению к команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» в субботу дома при судействе Алексея Еськова проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

«В очередной раз судьи отличились не в пользу “Оренбурга”. Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать», — сказал Кияев РИА Новости по телефону.

«Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», — добавил собеседник агентства.

По ходу текущего чемпионата России некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) неоднократно выражали недовольство работой арбитров, а в сентябре на общем собрании выразили открытое недоверие главе ДСИ РФС Егорову. Позднее глава РФС Александр Дюков заявил, что при наличии форс-мажорных ситуаций в департаменте судейства и инспектирования могут произойти кадровые изменения.

В ноябре на заседании исполкома РФС президент организации заявил, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не будет судить в ближайших турах. Ранее у «Оренбурга» были претензии к работе Вилкова в матче 16-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 1745 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовИгорь Шалимов
Голы
Жига Шкофлек90′
Андрес Понсе36′
Одисе Роши(Евгений Харин, Олег Иванов)74′
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38Андрей Климович
16Евгений Городов
4Урош Радакович
5Магомед Мусалов
5Тимур Аюпов
35′
13Роланд Гиголаев
33′
13Сергей Терехов
4Вилькер Анхель
12Андрей Малых
72′
15Андрей Семенов
15Георгий Зотов
59Евгений Харин
20Джоэль Фамейе
11Силва Лима Исмаэл
8Даниэл Мишкич
19Олег Иванов
64′
10Рикарду Алвеш
66′
21Одисе Роши
66′79′
17Жига Шкофлек
7Магомед Митришев
9Джордже Деспотович
61′
88Денис Глушаков
90′
22Федор Черных
20Зоран Нижич
7Филип Рогич
87′
18Андрес Понсе
89′
32Артем Кулишев
22Лечи Садулаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
19Удары (всего)10
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
8Угловые4
13Фолы21
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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