Президент «Оренбурга» назвал заговором судейство в матче с «Ахматом»

Источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» в субботу дома при судействе Алексея Еськова проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

«В очередной раз судьи отличились не в пользу “Оренбурга”. Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать», — сказал Кияев РИА Новости по телефону.

«Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», — добавил собеседник агентства.

По ходу текущего чемпионата России некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) неоднократно выражали недовольство работой арбитров, а в сентябре на общем собрании выразили открытое недоверие главе ДСИ РФС Егорову. Позднее глава РФС Александр Дюков заявил, что при наличии форс-мажорных ситуаций в департаменте судейства и инспектирования могут произойти кадровые изменения.