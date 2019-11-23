Президент «Оренбурга» назвал заговором судейство в матче с «Ахматом»

«Оренбург» в субботу дома при судействе Алексея Еськова проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
«В очередной раз судьи отличились не в пользу “Оренбурга”. Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать», — сказал Кияев РИА Новости по телефону.
«Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», — добавил собеседник агентства.
По ходу текущего чемпионата России некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) неоднократно выражали недовольство работой арбитров, а в сентябре на общем собрании выразили открытое недоверие главе ДСИ РФС Егорову. Позднее глава РФС Александр Дюков заявил, что при наличии форс-мажорных ситуаций в департаменте судейства и инспектирования могут произойти кадровые изменения.
В ноябре на заседании исполкома РФС президент организации заявил, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не будет судить в ближайших турах. Ранее у «Оренбурга» были претензии к работе Вилкова в матче 16-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).