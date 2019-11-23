Александр Медведев считает, что ФК «Зенит» заслуженно победил «Рубин»

«Зенит» в субботу в Казани обыграл местный «Рубин» со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, у проигравших единственный результативный удар на счету Евгения Маркова.
«Погода не самая футбольная, состояние поля по мере игры ухудшалось — непросто играть в таких условиях, поле было не жесткое, а мягкое, — сказал Медведев. — “Рубин” проявил свои лучшие качества, играл активно и прессинговал. Быстрый гол “Зениту”, конечно же, пошел на пользу».
«Во втором тайме у “Зенита” был ряд неиспользованных моментов, потом прозвучало два тревожных звонка, с третьего соперник забил, — продолжил гендиректор петербургского клуба. — У нас на матче не было VAR (системы видеоассистента рефери — прим. ТАСС), но есть мнение, что в игре были спорные моменты — надо смотреть со всех позиций, но даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно победа должна быть на стороне “Зенита”».
Гендиректор сине-бело-голубых выразил надежду на скорое появление VAR на всех матчах чемпионата России. «Мы последовательно поддерживаем такую позицию, — отметил Медведев. — Повсеместное использование VAR — это очень важно, чтобы в таких пограничных ситуациях можно было прибегнуть к телеметрии».
Медведев отметил, что победа над «Рубином» важна для «Зенита» с точки зрения психологии. «После перерыва на матчи сборных игроки иногда приезжают в клуб за два дня до матча, после долгих перелетов идет акклиматизация, они перебираются из тепла в холод. Это очень важная победа, тем более над таким непростым соперником, который не “ставил автобус”, а играл в футбол», — резюмировал он.
После 17 матчей «Зенит» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет пять очков. До завершения первой части сезона в Российской премьер-лиге команде из Санкт-Петербурга предстоит провести два матча — против столичных «Спартака» (1 декабря, дома) и «Динамо» (6 декабря, на выезде).