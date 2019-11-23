Александр Медведев считает, что ФК «Зенит» заслуженно победил «Рубин»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Боруссия М
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Мордовия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
25UFC Fight Night в Москве
17:42 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев считает, что ФК «Зенит» заслуженно победил «Рубин»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал заслуженную победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России, даже если по голу в ворота каждой команды были забиты из положения вне игры. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в субботу в Казани обыграл местный «Рубин» со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, у проигравших единственный результативный удар на счету Евгения Маркова.

«Погода не самая футбольная, состояние поля по мере игры ухудшалось — непросто играть в таких условиях, поле было не жесткое, а мягкое, — сказал Медведев. — “Рубин” проявил свои лучшие качества, играл активно и прессинговал. Быстрый гол “Зениту”, конечно же, пошел на пользу».

«Во втором тайме у “Зенита” был ряд неиспользованных моментов, потом прозвучало два тревожных звонка, с третьего соперник забил, — продолжил гендиректор петербургского клуба. — У нас на матче не было VAR (системы видеоассистента рефери — прим. ТАСС), но есть мнение, что в игре были спорные моменты — надо смотреть со всех позиций, но даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно победа должна быть на стороне “Зенита”».


Нажмите,
чтобы включить звук

Гендиректор сине-бело-голубых выразил надежду на скорое появление VAR на всех матчах чемпионата России. «Мы последовательно поддерживаем такую позицию, — отметил Медведев. — Повсеместное использование VAR — это очень важно, чтобы в таких пограничных ситуациях можно было прибегнуть к телеметрии».

Медведев отметил, что победа над «Рубином» важна для «Зенита» с точки зрения психологии. «После перерыва на матчи сборных игроки иногда приезжают в клуб за два дня до матча, после долгих перелетов идет акклиматизация, они перебираются из тепла в холод. Это очень важная победа, тем более над таким непростым соперником, который не “ставил автобус”, а играл в футбол», — резюмировал он.

После 17 матчей «Зенит» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет пять очков. До завершения первой части сезона в Российской премьер-лиге команде из Санкт-Петербурга предстоит провести два матча — против столичных «Спартака» (1 декабря, дома) и «Динамо» (6 декабря, на выезде).

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная
Насколько реален переезд российского форварда в «Челси»
Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов
Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?
Хачанов проиграл в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
«Динамо» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь