«Оренбург» собирается обратиться в РФС и РПЛ по поводу работы судей на матчах команды

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» в субботу на своем поле потерпел поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Алексей Еськов в двух спорных эпизодах, на 20-й и 37-й минутах, не стал назначать пенальти в ворота грозненцев, а на 35-й минуте поставил одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Неоднозначные решения рефери в матчах с участием «Оренбурга» имели место и ранее: в 16-м туре в матче против «Уфы» (0:0) судейская бригада под руководством Михаила Вилкова не назначила два пенальти в ворота команды из столицы Башкортостана. В третьем туре президент оренбургского клуба остался недоволен работой арбитра Сергея Карасева на домашнем матче его команды против «Зенита» (0:2) — в схожих ситуациях пенальти в ворота хозяев поля был назначен, а в ворота гостей — нет.

«Мне трудно комментировать, поскольку сам матч я не видел, но из разговора с коллегами понял, что опять то же самое — необъективное судейство, — сказал Кияев. — Добавить к этому нечего».

«Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую — нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ, потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу», — добавил президент «Оренбурга».



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

На вопрос о том, будет ли клуб ходатайствовать об отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Кияев ответил: «Мы просто все изложим, есть для этого весьма серьезные основания. А дальше пусть решает руководство. То, что происходит сейчас, — не есть хорошо», — резюмировал он.