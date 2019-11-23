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18:53 (мск), источник: ТАСС

Дубль Филиппа с пенальти принес «Динамо» победу над «Ростовом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе победителей оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп (33-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Ивелин Попов (13).

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На девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.

«Динамо» не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз бело-голубые потерпели поражение 5 октября, в гостях уступив «Оренбургу» (0:2). После этой игры с поста главного тренера «Динамо» был уволен Дмитрий Хохлов, которого сменил Кирилл Новиков. «Ростов» не может победить в Российской премьер-лиге в третьем матче кряду (два поражения, одна ничья).

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Ростов» с 30 очками идет третьим, девять очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому «Зениту» и четыре очка — идущему вторым московскому «Локомотиву».

В следующем туре «Динамо» 1 декабря в гостях сыграет с «Локомотивом», «Ростов» 30 ноября примет екатеринбургский «Урал».

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Динамо
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 11569 зрителей
Главные тренеры
Кирилл НовиковВалерий Карпин
Голы
Максимилиан Филипп33′
Ивелин Попов(Алексей Ионов, Хорен Байрамян)13′
Максимилиан Филипп90′
Нереализованные пенальти
Алексей Ионов90+9′
Составы команд
1Антон Шунин
1Егор Бабурин
2Григорий Морозов
34Алексей Козлов
4Владимир Рыков
28Евгений Чернов
11Себастьян Шиманьски
60′
5Деннис Хаджикадунич
2′
34Константин Рауш
78Дмитрий Чистяков
5Максимилиан Филипп
11Алексей Ионов
6Артур Юсупов
8Ивелин Попов
15Роман Нойштедтер
90+5′
14Элдор Шомуродов
3Заурбек Плиев
38′
17Матиас Норманн
17Сергей Паршивлюк
90+7′
19Хорен Байрамян
90′
24Роман Евгеньев
72′
47Александр Долгов
44Тони Шуньич
15Данил Глебов
59′
10Силвестр Игбун
81′
18Бактиер Зайнутдинов
9Клинтон Нжи
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
12Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
8Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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