Дубль Филиппа с пенальти принес «Динамо» победу над «Ростовом» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп (33-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Ивелин Попов (13).
На девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.
«Динамо» не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз
В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Ростов» с 30 очками идет третьим, девять очков проигрывая лидирующему
В следующем туре «Динамо» 1 декабря в гостях сыграет с «Локомотивом», «Ростов» 30 ноября примет екатеринбургский «Урал».
|Кирилл Новиков
|Валерий Карпин
|Максимилиан Филипп
|33′
|Ивелин Попов(Алексей Ионов, Хорен Байрамян)
|13′
|Максимилиан Филипп
|90′
|Алексей Ионов
|90+9′
|1
|Антон Шунин
|1
|Егор Бабурин
|2
|Григорий Морозов
|34
|Алексей Козлов
|4
|Владимир Рыков
|28
|Евгений Чернов
|11
|Себастьян Шиманьски
60′
|5
|Деннис Хаджикадунич
2′
|34
|Константин Рауш
|78
|Дмитрий Чистяков
|5
|Максимилиан Филипп
|11
|Алексей Ионов
|6
|Артур Юсупов
|8
|Ивелин Попов
|15
|Роман Нойштедтер
90+5′
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Заурбек Плиев
38′
|17
|Матиас Норманн
|17
|Сергей Паршивлюк
90+7′
|19
|Хорен Байрамян
90′
|24
|Роман Евгеньев
72′
|47
|Александр Долгов
|44
|Тони Шуньич
|15
|Данил Глебов
59′
|10
|Силвестр Игбун
81′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|9
|Клинтон Нжи
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)