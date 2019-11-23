Дубль Филиппа с пенальти принес «Динамо» победу над «Ростовом» в матче чемпионата России

«Динамо» не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз бело-голубые потерпели поражение 5 октября, в гостях уступив «Оренбургу» (0:2). После этой игры с поста главного тренера «Динамо» был уволен Дмитрий Хохлов, которого сменил Кирилл Новиков. «Ростов» не может победить в Российской премьер-лиге в третьем матче кряду (два поражения, одна ничья).