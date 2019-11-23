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22:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шапку наденьте!» Мамы футболистов ЦСКА обратились к болельщикам

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пресс-служба ЦСКА в преддверии Дня матери опубликовала видеообращение мам футболистов к болельщикам армейского клуба.

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В России День матери отмечается 24 ноября. В этот день ЦСКА на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.

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За день до матча на официальном YouTube-канале ЦСКА было опубликовано видео под названием «С праздником, наши любимые мамы!».

«В это воскресенье День мамы на “ВЭБ Арене”! Начало праздника в 17:00. Приходи с мамой на футбол на матч ЦСКА — “Крылья Советов”», — говорится в описании ролика.

В съемках ролика приняли участие мамы футболистов ЦСКА, которые пригласили болельщиков на стадион.

«Шапку наденьте! Холодно уже!» — сказала мама Федора Чалова в конце видео, обращаясь к фанатам ЦСКА.

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