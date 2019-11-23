«Шапку наденьте!» Мамы футболистов ЦСКА обратились к болельщикам
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В России День матери отмечается 24 ноября. В этот день ЦСКА на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.
За день до матча на официальном
«В это воскресенье День мамы на “ВЭБ Арене”! Начало праздника в 17:00. Приходи с мамой на футбол на матч ЦСКА — “Крылья Советов”», — говорится в описании ролика.
В съемках ролика приняли участие мамы футболистов ЦСКА, которые пригласили болельщиков на стадион.
«Шапку наденьте! Холодно уже!» — сказала мама Федора Чалова в конце видео, обращаясь к фанатам ЦСКА.