Денисов получил растяжение связок правой ноги в игре с «Зенитом»
КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисту «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после игры чемпионата России с «Зенитом» из
КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисту «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после игры чемпионата России с «Зенитом» из
Денисов провел на поле 13 минут в матче, который завершился победой «Зенита» (2:1). После игры его увезли в больницу на машине скорой помощи. О сроках восстановления пока не сообщается.
В чемпионате России-2019/20 Денисов провел за казанскую команду девять матчей.
|Роман Шаронов
|Сергей Семак
|Евгений Марков(Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин)
|66′
|Сердар Азмун(Далер Кузяев)
|8′
|Артем Дзюба(Вячеслав Караваев)
|79′
|22
|Юрий Дюпин
|41
|Михаил Кержаков
|3
|Константин Плиев
|15
|Вячеслав Караваев
62′
|5
|Филип Уремович
|3
|Дуглас Сантос
|80
|Егор Сорокин
61′
|6
|Бранислав Иванович
|7
|Вячеслав Подберезкин
|44
|Ярослав Ракицкий
|18
|Павел Могилевец
|14
|Далер Кузяев
|26
|Бека Микелтадзе
|27
|Магомед Оздоев
|10
|Игорь Коновалов
82′
|22
|Артем Дзюба
|33
|Олег Данченко
51′59′
|5
|Вильмар Барриос
|21
|Хвича Кварацхелия
|11
|Себастьян Дриусси
53′76′
|71
|Николай Поярков
78′
|91
|Алексей Сутормин
|29
|Виталий Денисов
|7
|Сердар Азмун
87′
|20
|Евгений Марков
82′
|21
|Александр Ерохин
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)