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09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Денисов получил растяжение связок правой ноги в игре с «Зенитом»

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисту «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после игры чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Денисов провел на поле 13 минут в матче, который завершился победой «Зенита» (2:1). После игры его увезли в больницу на машине скорой помощи. О сроках восстановления пока не сообщается.

В чемпионате России-2019/20 Денисов провел за казанскую команду девять матчей.

Рубин
1:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 8351 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновСергей Семак
Голы
Евгений Марков(Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин)66′
Сердар Азмун(Далер Кузяев)8′
Артем Дзюба(Вячеслав Караваев)79′
Составы команд
22Юрий Дюпин
41Михаил Кержаков
3Константин Плиев
15Вячеслав Караваев
62′
5Филип Уремович
3Дуглас Сантос
80Егор Сорокин
61′
6Бранислав Иванович
7Вячеслав Подберезкин
44Ярослав Ракицкий
18Павел Могилевец
14Далер Кузяев
26Бека Микелтадзе
27Магомед Оздоев
10Игорь Коновалов
82′
22Артем Дзюба
33Олег Данченко
51′59′
5Вильмар Барриос
21Хвича Кварацхелия
11Себастьян Дриусси
53′76′
71Николай Поярков
78′
91Алексей Сутормин
29Виталий Денисов
7Сердар Азмун
87′
20Евгений Марков
82′
21Александр Ерохин
8Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
13Удары (всего)10
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
12Фолы11
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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