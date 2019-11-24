«Чалов способен добиться успеха в элитном клубе». Что пишут о форварде в Англии

Источник: Спорт-Экспресс

Daily Mail: «Абрамович считается поклонником Чалова»

«Челси» заинтересован в подписании нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в январе, если запрет на трансфер клуба будет отменен, сообщает Sky Sports.

Владелец синих Роман Абрамович считается поклонником своего соотечественника. Лондонцы подали апелляцию на снятие запрета на трансферы, который наложен УЕФА за нарушения правил перехода игроков академии и действует до февраля 2020 года. Решение по апелляции должно быть вынесено в середине декабря.

По информации Sky, в случае положительного решения для «Челси» клуб готов приобрести 21-летнего Чалова в январе.

FOX Sports: «Чалов — в пятерке тех, кого “Челси” может купить зимой»

Издание составило список из пяти футболистов, которых «Челси» может купить, если трансферный запрет снимут. На первом месте защитник «Лестера» Бен Чилуэлл, на втором — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. На третьем — Чалов. Кроме того, в списке есть полузащитник «Генка» Сандер Берге и хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.



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Вот как описывает Чалова FOX:

«Киллер из ЦСКА Федор Чалов — новый игрок, которым интересуется “Челси”. “Кристал Пэлас” охотился на нападающего на протяжении всего лета и может снова попробовать подписать его в январе. Связи Романа Абрамовича могут помочь провернуть сделку. Результативность Чалова в этом сезоне не поражает воображение, но Жиру собирается уйти, так что “Челси” может понадобиться замена для француза».

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Издание написало материал о сильнейших чертах нападающего ЦСКА:

Хорошо, что Чалов хотел уехать. Хорошо, что пока не отпустили.

«Одна из сильнейших сторон Чалова — чувство пространства. Он способен находить свободные зоны и выгодно использовать их. Он ищет зоны не только для себя, но и для партнеров. В целом, Чалов довольно эгоистичный игрок, что делает его голевые показатели еще более выдающимися.

Кроме того, его хладнокровие перед воротами заслуживает внимания, один из ярких примеров — гол на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов прошлого сезона. Большинство его голов — из штрафной, он обычно замыкает прострелы, навесы или забивает после подборов.

Помимо высокой реализации, стоит отметить тонкость в его завершении моментов. Он часто ждет, когда вратарь нырнет, прежде чем отправить мяч в противоположный угол ворот.

Его способность распознавать пространство часто трансформирует его роль в «ложную девятку», так что его нередко можно заметить в глубине поля. Он также дрейфует между линиями в поисках мяча.