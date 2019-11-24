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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» — «Спартак»: Шюррле выйдет на поле с первых минут

В матче 17-го тура чемпионата России «Урал» сыграет со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Аугустыняк, Кухарчик, Ильин.

Запасные: Бакалов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Шаболин, Погребняк, Панюков.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Бакаев, Шюррле, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Бакаев, Тил, Понсе.

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