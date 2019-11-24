«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил на 25-й минуте Дмитрий Полоз, а хозяев от поражения спас гол Андреса Вомбергара (85).

«Уфа» не может одержать победу уже в седьмом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд и идет на 11-м месте в таблице, имея в активе 19 очков. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, набрав 14 очков. Безвыигрышная серия черноморской команды увеличилась до шести матчей.