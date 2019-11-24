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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Сочи» в матче 17-го тура чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил на 25-й минуте Дмитрий Полоз, а хозяев от поражения спас гол Андреса Вомбергара (85).

«Уфа» не может одержать победу уже в седьмом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд и идет на 11-м месте в таблице, имея в активе 19 очков. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, набрав 14 очков. Безвыигрышная серия черноморской команды увеличилась до шести матчей.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 4198 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевРоман Березовский
Голы
Андрес Вомбергар(Александр Сухов)85′
Дмитрий Полоз(Никита Бурмистров, Андрей Мостовой)25′
Составы команд
31Александр Беленов
19Евгений Фролов
33Александр Сухов
60′
17Андрей Мостовой
77Азер Алиев
90Павел Шакуро
5Боян Йокич
25Иван Новосельцев
15Александр Пуцко
45Иван Миладинович
27Йонуц Неделчару
18Никита Бурмистров
49′
8Кэтэлин Карп
5Алексей Померко
74Даниил Фомин
38′
15Ибрагим Цаллагов
9′
10Оливье Тилль
65′
32Миха Мевля
50′
99Андрей Козлов
26Никита Калугин
11Ловро Бизяк
82′
87Александр Карапетян
77′
17Николай Гиоргобиани
20Игорь Юрганов
57Вячеслав Кротов
49′82′
77Дмитрий Полоз
56′
32Андрес Вомбергар
9Антон Заболотный
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)13
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
14Фолы9
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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