«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Сочи» в матче 17-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Сочи» в матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил на 25-й минуте Дмитрий Полоз, а хозяев от поражения спас гол Андреса Вомбергара (85).
«Уфа» не может одержать победу уже в седьмом матче Российской
|Вадим Евсеев
|Роман Березовский
|Андрес Вомбергар(Александр Сухов)
|85′
|Дмитрий Полоз(Никита Бурмистров, Андрей Мостовой)
|25′
|31
|Александр Беленов
|19
|Евгений Фролов
|33
|Александр Сухов
60′
|17
|Андрей Мостовой
|77
|Азер Алиев
|90
|Павел Шакуро
|5
|Боян Йокич
|25
|Иван Новосельцев
|15
|Александр Пуцко
|45
|Иван Миладинович
|27
|Йонуц Неделчару
|18
|Никита Бурмистров
49′
|8
|Кэтэлин Карп
|5
|Алексей Померко
|74
|Даниил Фомин
38′
|15
|Ибрагим Цаллагов
9′
|10
|Оливье Тилль
65′
|32
|Миха Мевля
50′
|99
|Андрей Козлов
|26
|Никита Калугин
|11
|Ловро Бизяк
82′
|87
|Александр Карапетян
77′
|17
|Николай Гиоргобиани
|20
|Игорь Юрганов
|57
|Вячеслав Кротов
49′82′
|77
|Дмитрий Полоз
56′
|32
|Андрес Вомбергар
|9
|Антон Заболотный
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)