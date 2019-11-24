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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Краснодар»: стартовые составы команд

В матче 17-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с «Краснодаром».

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Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Фернандеш, Вилена, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Газинский, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Вандерсон.

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