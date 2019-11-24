«Рубин» может уволить Шаронова

Источник: РИА "Новости"

Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.

После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Серия казанской команды без побед составляет пять матчей (три ничьи, два поражения).