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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» может уволить Шаронова

Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов.

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Источник: РИА "Новости"

Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.

После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Серия казанской команды без побед составляет пять матчей (три ничьи, два поражения).

Встречи с «Ахматом» и «Сочи» «Рубин» проведёт на выезде. Матч в Грозном состоится 30 ноября, в Сочи — 8 декабря.

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