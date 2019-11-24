«Рубин» может уволить Шаронова
Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова
Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова
Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской
Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева.
После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Серия казанской команды без побед составляет пять матчей (три ничьи, два поражения).
Встречи с «Ахматом» и «Сочи» «Рубин» проведёт на выезде. Матч в Грозном состоится 30 ноября, в Сочи — 8 декабря.