«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский клуб впервые набрал очки на своем поле в чемпионате России после четырех поражений кряду. Для «Урала» это третья нулевая ничья в четырех последних встречах турнира.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает восьмое место, набрав 20 очков в 17 матчах. «Спартак» находится на шестом месте с 22 очками в активе.

В следующем туре «Спартак» 1 декабря встретится на выезде с петербургским «Зенитом», «Урал» 30 ноября сыграет в гостях с «Ростовом».