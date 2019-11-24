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16:08 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Спартаком» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в присутствии 14600 зрителей и завершилась со счетом 0:0.

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Екатеринбургский клуб впервые набрал очки на своем поле в чемпионате России после четырех поражений кряду. Для «Урала» это третья нулевая ничья в четырех последних встречах турнира.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает восьмое место, набрав 20 очков в 17 матчах. «Спартак» находится на шестом месте с 22 очками в активе.

В следующем туре «Спартак» 1 декабря встретится на выезде с петербургским «Зенитом», «Урал» 30 ноября сыграет в гостях с «Ростовом».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 14600 зрителей
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14Георгий Джикия
6Рафал Аугустыняк
29Илья Кутепов
57Артем Фидлер
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
59′
10Зелимхан Бакаев
18Михал Кухарчик
85′
54Наиль Умяров
57′63′
14Юрий Бавин
8Гус Тил
17Николай Димитров
68′
20Андре Шюррле
66′
20Андрей Панюков
19Эсекиэль Понсе
44Андрей Егорычев
77′
23Джордан Ларссон
84′
88Павел Погребняк
9Резиуан Мирзов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты4
9Удары (всего)17
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
5Фолы15
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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