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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов

«Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.

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Дмитрий Парфёнов играл против своей бывшей команды, которую победил в четырёх из восьми предыдущих матчей в качестве главного тренера «Урала» и «Тосно». Экс-защитник «Спартака» переигрывал и Массимо Карреру, и Рауля Рианчо, и Олега Кононова, а сегодня впервые встретился с Доменико Тедеско. Екатеринбуржцы отставали от москвичей на два очка, так что в случае успеха обходили красно-белых в таблице.

Но против Тедеско, видимо, будет сложнее — немец не уступил Парфёнову. Первая игра Доменико в «Спартаке» за пределами Москвы завершилась вничью. Приемлемый результат, учитывая история противостояний тренера «Урала» с красно-белыми.

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Вот что происходило в Екатеринбурге.

— Хозяева вышли на игру в футболках, посвящённых Дню матери. В «Спартаке» тоже не забыли о важном празднике. Столичный клуб опубликовал фотографии своих игроков с мамами, напомнив болельщикам о необходимости поздравить самых близких женщин.

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— Главный тренер «Спартака» поменял двух игроков по сравнению с предыдущим матчем РПЛ с «Крыльями Советов». Залечивший травму Илья Кутепов и Андре Шюррле вышли в основе вместо Ильи Гапонова и Эсекьеля Понсе. Немец оставил схему с тремя центральными защитниками.

— Тедеско, видимо, рассчитывал, что у «Спартака» будет получаться выманивать «Урал» на высокий прессинг. Тренер гостей придумал любопытное решение для выхода в атаку. Алекс Крал (а иногда и Наиль Умяров) опускался в линию обороны, правый и левый центральные защитники смещались к флангам, а «бровочники» Роман Зобнин и Айртон поднимались высоко, превращаясь фактически в полузащитников.


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Возможно, это будет эффективно работать в следующей игре с «Зенитом», а вот команда Парфёнова не лезла вперёд крупными силами.

— Крал не только становился дополнительным защитником при розыгрыше мяча, но и неожиданно показал себя умелым дриблёром на чужой половине поля. Едва ли не самый опасный момент до перерыва «Спартак» создал благодаря тому, что чех обыграл с места двоих соперников и сделал передачу на Айртона. И это был не единственный случай, когда Крал разбирался с защитниками «Урала» один в один.

— В первом тайме «Спартак» контролировал мяч 58% времени, правда, в основном на своей половине. Однако красно-белые всё равно были ближе к голу и превзошли «Урал» по ударам — 8:4 (в створ — 2:2). Вдобавок команда Тедеско заработала шесть угловых, которыми воспользовалась неэффективно. Из моментов хозяев заслуживает упоминания падение Дениса Кулакова в чужой штрафной после редкой быстрой атаки уральцев. Спорный эпизод, хотя даже повтор не позволяет утверждать, что Георгий Джикия фолил.

— Первая замена в матче на исходе часа игры отчасти вынужденная. Умяров два раза сфолил за короткий отрезок и рисковал заработать удаление за две жёлтые карточки. Тедеско, почувствовав, что молодой полузащитник начинает заигрывается, выпустил самого дорогого новичка в истории «Спартака» Гуса Тиля. Ещё через пару минут Понсе заменил Шюррле. Статистика немца в Екатеринбурге: три неточных удара и одна ключевая передача.

— Второй тайм по ударам тоже остался за командой Тедеско — 13−7 (в створ — 4−5). Концовка получилась горячей. Немецкий тренер «Спартака» после матча наверняка будет говорить о реализации моментов. Зато для много пропускающего «Урала» каждая игра на ноль в РПЛ — достижение. Но в целом по такой вязкой, не впечатлявшей скоростями игре ничью нельзя назвать несправедливым результатом.

Анатолий Романов

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Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 14637 зрителей
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Дмитрий ПарфеновДоменико Тедеско
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31Ярослав Годзюр
98Александр Максименко
15Денис Кулаков
47Роман Зобнин
27Михаил Меркулов
6Айртон
3Вараздат Ароян
2Самюэль Жиго
19Денис Поляков
14Георгий Джикия
6Рафал Аугустыняк
29Илья Кутепов
57Артем Фидлер
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
59′
10Зелимхан Бакаев
18Михал Кухарчик
86′
54Наиль Умяров
58′63′
14Юрий Бавин
8Гус Тил
17Николай Димитров
69′
20Андре Шюррле
66′
20Андрей Панюков
19Эсекиэль Понсе
44Андрей Егорычев
77′
23Джордан Ларссон
84′
88Павел Погребняк
9Резиуан Мирзов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)20
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
4Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
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