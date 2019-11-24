Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов
«Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.
«Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.
Дмитрий Парфёнов играл против своей бывшей команды, которую победил в четырёх из восьми предыдущих матчей в качестве главного тренера «Урала» и «Тосно».
Но против Тедеско, видимо, будет сложнее — немец не уступил Парфёнову. Первая игра Доменико в «Спартаке» за пределами Москвы завершилась вничью. Приемлемый результат, учитывая история противостояний тренера «Урала» с
Вот что происходило в Екатеринбурге.
— Хозяева вышли на игру в футболках, посвящённых Дню матери. В «Спартаке» тоже не забыли о важном празднике. Столичный клуб опубликовал фотографии своих игроков с мамами, напомнив болельщикам о необходимости поздравить самых близких женщин.
— Главный тренер «Спартака» поменял двух игроков по сравнению с предыдущим матчем РПЛ с «Крыльями Советов». Залечивший травму Илья Кутепов и Андре Шюррле вышли в основе вместо Ильи Гапонова и Эсекьеля Понсе. Немец оставил схему с тремя центральными защитниками.
— Тедеско, видимо, рассчитывал, что у «Спартака» будет получаться выманивать «Урал» на высокий прессинг. Тренер гостей придумал любопытное решение для выхода в атаку. Алекс Крал (а иногда и Наиль Умяров) опускался в линию обороны, правый и левый центральные защитники смещались к флангам, а «бровочники» Роман Зобнин и Айртон поднимались высоко, превращаясь фактически в полузащитников.
Возможно, это будет эффективно работать в следующей игре с «Зенитом», а вот команда Парфёнова не лезла вперёд крупными силами.
— Крал не только становился дополнительным защитником при розыгрыше мяча, но и неожиданно показал себя умелым дриблёром на чужой половине поля. Едва ли не самый опасный момент до перерыва «Спартак» создал благодаря тому, что чех обыграл с места двоих соперников и сделал передачу на Айртона. И это был не единственный случай, когда Крал разбирался с защитниками «Урала» один в один.
— Первая замена в матче на исходе часа игры отчасти вынужденная. Умяров два раза сфолил за короткий отрезок и рисковал заработать удаление за две жёлтые карточки. Тедеско, почувствовав, что молодой полузащитник начинает заигрывается, выпустил самого дорогого новичка в истории «Спартака» Гуса Тиля. Ещё через пару минут Понсе заменил Шюррле. Статистика немца в Екатеринбурге: три неточных удара и одна ключевая передача.
— Второй тайм по ударам тоже остался за командой Тедеско — 13−7 (в створ — 4−5). Концовка получилась горячей. Немецкий тренер «Спартака» после матча наверняка будет говорить о реализации моментов. Зато для много пропускающего «Урала» каждая игра на ноль в РПЛ — достижение. Но в целом по такой вязкой, не впечатлявшей скоростями игре ничью нельзя назвать несправедливым результатом.
Анатолий Романов
|Дмитрий Парфенов
|Доменико Тедеско
|31
|Ярослав Годзюр
|98
|Александр Максименко
|15
|Денис Кулаков
|47
|Роман Зобнин
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|3
|Вараздат Ароян
|2
|Самюэль Жиго
|19
|Денис Поляков
|14
|Георгий Джикия
|6
|Рафал Аугустыняк
|29
|Илья Кутепов
|57
|Артем Фидлер
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
59′
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Михал Кухарчик
86′
|54
|Наиль Умяров
58′63′
|14
|Юрий Бавин
|8
|Гус Тил
|17
|Николай Димитров
69′
|20
|Андре Шюррле
66′
|20
|Андрей Панюков
|19
|Эсекиэль Понсе
|44
|Андрей Егорычев
77′
|23
|Джордан Ларссон
84′
|88
|Павел Погребняк
|9
|Резиуан Мирзов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|20
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|4
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)