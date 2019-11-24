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17:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

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Во время встречи между «Уралом» и «Спартаком» гостевой фанатский сектор кричал: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]». Матч завершился со счетом 0:0.

По ходу заключительной игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0) некоторые российские фанаты также оскорбляли Дзюбу. Нецензурные кричалки попали в эфир Первого канала. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но забить не сумел. Сам форвард не стал обращать внимание «на эту кучку идиотов».

Дзюба начал карьеру в «Спартаке». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. За это время футболиста дважды отдавали в аренду: сначала — в «Томь» в 2009 году, потом — в «Ростов» в 2013-м. Затем форвард присоединился к «Зениту».

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0Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)20
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
4Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
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