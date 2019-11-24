Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

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Во время встречи между «Уралом» и «Спартаком» гостевой фанатский сектор кричал: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]». Матч завершился со счетом 0:0.

По ходу заключительной игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0) некоторые российские фанаты также оскорбляли Дзюбу. Нецензурные кричалки попали в эфир Первого канала. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но забить не сумел. Сам форвард не стал обращать внимание «на эту кучку идиотов».