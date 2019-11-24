ЦСКА — «Крылья Советов»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Тренерские штабы московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 17-го тура Российской
Тренерские штабы московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 17-го тура Российской
Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Сантос, Нисимура.
Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Голенков.
Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.