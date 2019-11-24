«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию, победив «Арсенал» в матче РПЛ

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В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард «Краснодара» Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.

«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский «Спартак» (2:1). Впервые с 26 мая за «Краснодар» сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского «Чертаново». «Арсенал» потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. «Арсенал» занимает девятое место с 19 очками в активе.