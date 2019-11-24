«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию, победив «Арсенал» в матче РПЛ
ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» победили тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской
ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» победили тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской
В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард «Краснодара» Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.
«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский «Спартак» (2:1). Впервые с 26 мая за «Краснодар» сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского «Чертаново». «Арсенал» потерпел второе поражение кряду.
В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. «Арсенал» занимает девятое место с 19 очками в активе.
В следующем туре «Краснодар» примет 2 декабря «Тамбов», «Арсенал» в тот же день сыграет на выезде с ЦСКА. Краснодарский клуб 28 ноября сыграет дома со швейцарским «Базелем» в матче группового этапа Лиги Европы.
|Игорь Черевченко
|Мурад Мусаев
|Евгений Луценко(Сергей Ткачев)
|43′
|Тонни Вилена(Сергей Петров, Магомед-Шапи Сулейманов)
|7′
|Сергей Петров
|25′
|Иван Игнатьев
|63′
|50
|Егор Шамов
62′
|39
|Матвей Сафонов
|4
|Роберт Бауэр
|98
|Сергей Петров
|21
|Виктор Альварес
25′
|6
|Кристиан Рамирес
|6
|Максим Беляев
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|8
|Гиа Григалава
90+4′
|4
|Александр Мартынович
16′
|20
|Горан Чаушич
|47
|Даниил Уткин
60′
|70
|Георгий Костадинов
|52
|Тонни Вилена
67′
|48
|Евгений Луценко
|17
|Иван Игнатьев
90+2′
|11
|Сергей Ткачев
|33
|Маркус Берг
25′57′
|23
|Игорь Горбатенко
75′
|8
|Юрий Газинский
|27
|Александр Ломовицкий
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
78′
|71
|Александр Денисов
66′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|22
|Даниил Лесовой
|99
|Мануэл Фернандеш
15′
|10
|Вандерсон Масиэл
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)