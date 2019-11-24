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18:51 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию, победив «Арсенал» в матче РПЛ

ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» победили тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард «Краснодара» Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.

«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский «Спартак» (2:1). Впервые с 26 мая за «Краснодар» сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского «Чертаново». «Арсенал» потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. «Арсенал» занимает девятое место с 19 очками в активе.

В следующем туре «Краснодар» примет 2 декабря «Тамбов», «Арсенал» в тот же день сыграет на выезде с ЦСКА. Краснодарский клуб 28 ноября сыграет дома со швейцарским «Базелем» в матче группового этапа Лиги Европы.

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоМурад Мусаев
Голы
Евгений Луценко(Сергей Ткачев)43′
Тонни Вилена(Сергей Петров, Магомед-Шапи Сулейманов)7′
Сергей Петров25′
Нереализованные пенальти
Иван Игнатьев63′
Составы команд
50Егор Шамов
62′
39Матвей Сафонов
4Роберт Бауэр
98Сергей Петров
21Виктор Альварес
25′
6Кристиан Рамирес
6Максим Беляев
3Йон Гудни Фьолусон
8Гиа Григалава
90+4′
4Александр Мартынович
16′
20Горан Чаушич
47Даниил Уткин
60′
70Георгий Костадинов
52Тонни Вилена
67′
48Евгений Луценко
17Иван Игнатьев
90+2′
11Сергей Ткачев
33Маркус Берг
25′57′
23Игорь Горбатенко
75′
8Юрий Газинский
27Александр Ломовицкий
93Магомед-Шапи Сулейманов
78′
71Александр Денисов
66′
89Дмитрий Стоцкий
22Даниил Лесовой
99Мануэл Фернандеш
15′
10Вандерсон Масиэл
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
7Голевые моменты5
11Удары (всего)11
5Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
2Угловые0
8Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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