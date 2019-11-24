«Ростов» отправит жалобу в РФС на судейство в матче с «Динамо»

Встреча прошла в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1, оба мяча столичная команда забила с пенальти. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой добавленной минуте ко второму тайму «Ростов» не сумел реализовать пенальти.