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20:14 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» отправит жалобу в РФС на судейство в матче с «Динамо»

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» подаст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в ростовском клубе.

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Встреча прошла в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1, оба мяча столичная команда забила с пенальти. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой добавленной минуте ко второму тайму «Ростов» не сумел реализовать пенальти.

«Решение принято, будем подавать жалобу [на судейство]. Когда точно, не знаем — может быть, завтра», — сообщили ТАСС в клубе.

«Ростов» потерпел пятое поражение в премьер-лиге и занимает сейчас четвертое место, отставая на три очка от «Краснодара».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 11569 зрителей
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Кирилл НовиковВалерий Карпин
Голы
Максимилиан Филипп33′
Ивелин Попов(Алексей Ионов, Хорен Байрамян)13′
Максимилиан Филипп90′
Нереализованные пенальти
Алексей Ионов90+9′
Составы команд
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1Егор Бабурин
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14Элдор Шомуродов
3Заурбек Плиев
38′
17Матиас Норманн
17Сергей Паршивлюк
90+7′
19Хорен Байрамян
90′
24Роман Евгеньев
72′
47Александр Долгов
44Тони Шуньич
15Данил Глебов
59′
10Силвестр Игбун
81′
18Бактиер Зайнутдинов
9Клинтон Нжи
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
12Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
8Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
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