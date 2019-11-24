Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проводил матч с «Крыльями Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован на одну игру Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за высказывания в адрес судей в матче прошлого тура первенства страны с «Сочи» (3:2). У «Крыльев Советов» первый матч на тренерской бровке после дисквалификации на три игры РПЛ провел главный тренер Миодраг Божович.

ЦСКА и «Крылья Советов» провели 50-й матч в рамках чемпионатов России, столичная команда одержала 28 побед, клуб из Самары выигрывал в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.