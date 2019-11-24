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21:23 (мск), источник: ТАСС

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проводил матч с «Крыльями Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован на одну игру Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за высказывания в адрес судей в матче прошлого тура первенства страны с «Сочи» (3:2). У «Крыльев Советов» первый матч на тренерской бровке после дисквалификации на три игры РПЛ провел главный тренер Миодраг Божович.

ЦСКА и «Крылья Советов» провели 50-й матч в рамках чемпионатов России, столичная команда одержала 28 побед, клуб из Самары выигрывал в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре ЦСКА 2 декабря на домашнем поле примет тульский «Арсенал», 28 ноября столичный клуб дома проведет встречу против болгарского «Лудогорца» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ сыграют дома с «Уфой», встреча пройдет 30 ноября.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоМиодраг Божович
Голы
Никола Влашич(Кристиян Бистрович)74′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Сергей Рыжиков
23Хердур Магнуссон
64′
22Александр Анюков
62Вадим Карпов
2Владимир Полуяхтов
78Игорь Дивеев
3Никита Чернов
2Мариу Фернандес
90Тарас Бурлак
98Иван Обляков
8Александр Гацкан
56′
8Никола Влашич
40Артем Тимофеев
9Федор Чалов
9Деян Радонич
86′
20Константин Кучаев
68′
14Раду Гынсарь
78′
7Ильзат Ахметов
10Антон Терехов
90+2′
25Кристиян Бистрович
81′
17Антон Зиньковский
81′
29Яка Бийол
77Дмитрий Кабутов
17Арнор Сигурдссон
58′
7Александр Соболев
48′84′
10Алан Дзагоев
69Егор Голенков
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
8Фолы7
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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