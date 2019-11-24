Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской
ЦСКА проводил матч с «Крыльями Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован на одну игру
ЦСКА и «Крылья Советов» провели 50-й матч в рамках чемпионатов России, столичная команда одержала 28 побед, клуб из Самары выигрывал в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.
В следующем туре ЦСКА 2 декабря на домашнем поле примет тульский «Арсенал», 28 ноября столичный клуб дома проведет встречу против болгарского «Лудогорца» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ сыграют дома с «Уфой», встреча пройдет 30 ноября.
|Виктор Гончаренко
|Миодраг Божович
|Никола Влашич(Кристиян Бистрович)
|74′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Сергей Рыжиков
|23
|Хердур Магнуссон
64′
|22
|Александр Анюков
|62
|Вадим Карпов
|2
|Владимир Полуяхтов
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Никита Чернов
|2
|Мариу Фернандес
|90
|Тарас Бурлак
|98
|Иван Обляков
|8
|Александр Гацкан
56′
|8
|Никола Влашич
|40
|Артем Тимофеев
|9
|Федор Чалов
|9
|Деян Радонич
86′
|20
|Константин Кучаев
68′
|14
|Раду Гынсарь
78′
|7
|Ильзат Ахметов
|10
|Антон Терехов
90+2′
|25
|Кристиян Бистрович
81′
|17
|Антон Зиньковский
81′
|29
|Яка Бийол
|77
|Дмитрий Кабутов
|17
|Арнор Сигурдссон
58′
|7
|Александр Соболев
48′84′
|10
|Алан Дзагоев
|69
|Егор Голенков
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)