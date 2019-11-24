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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?

Обозреватель «СЭ» — о выступлении чемпиона мира-2014 в Екатеринбурге.

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После встречи в Екатеринбурге Тедеско напирал на нереализацию. «Больше моментов, чем сегодня, сложно создать», — сказал Доменико. Отчасти это так. Но вопрос: стоило ли искать от добра добра и ломать уже нащупавшую сыгранность тройку Бакаев — Ларссон — Понсе, выпуская с первых минут вместо аргентинца Шюррле?

То трио уже научилась понимать друг друга, а по действиям немца создавалось впечатление, что вместе с Зелимханом и Джорданом у него пока не особо работает. А для нового «Спартака», который пока только выстраивается и не имеет запаса прочности, важен каждый такой нюанс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвардам, подобным Понсе, очень важна уверенность в себе, которая приходит не только с голами, но и с тренерским доверием, выражающимся в появлениях в старте. На замену Эсекиэль вышел неважно. Понимаю, что Шюррле — опытный игрок, чемпион мира, наверняка пахал на тренировках эти две недели и заслуживал шанса. Изнутри логика таких шагов яснее, чем снаружи. Но факт, что хорошим это не обернулось.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 1.12.2019, 19:00

Зенит-Спартак-

При этом на каком же кураже Крал! Меня совсем не удивило, забей чех победный мяч на 90-й минуте. После сборной Алекс просто летает — и два момента в первом тайме, когда хавбек от правой бровки сначала пробросил мяч между двумя, а потом перебросил защитника, и оба раза очень опасно простреливал, были показательными. Вот у кого уверенности и инициативы сейчас море. На мой взгляд, Крал заслуживал приз лучшему игроку матча больше Бакаева — пусть и отношусь к Зелимхану с симпатией. Он был активен, но с точностью решающих действий имелись проблемы.

Хорошо для «Спартака» по крайней мере то, что Тедеско не получил четвертую желтую и в Питере будет руководить командой от бровки. Проверка Питером для нового тренера — это интересно и важно.


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«Урал» же получил то, на что мог рассчитывать без Бикфалви и Эль-Кабира. Хозяева выглядели хуже «Спартака», но если бы в пограничной ситуации в первом тайме судья поставил бы в их пользу пенальти, дальше могло сложиться по-всякому. У меня нет четкого мнения, была там «точка» или нет. На усмотрение.

Игорь Рабинер

Урал
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 14637 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновДоменико Тедеско
Составы команд
31Ярослав Годзюр
98Александр Максименко
15Денис Кулаков
47Роман Зобнин
27Михаил Меркулов
6Айртон
3Вараздат Ароян
2Самюэль Жиго
19Денис Поляков
14Георгий Джикия
6Рафал Аугустыняк
29Илья Кутепов
57Артем Фидлер
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
59′
10Зелимхан Бакаев
18Михал Кухарчик
86′
54Наиль Умяров
58′63′
14Юрий Бавин
8Гус Тил
17Николай Димитров
69′
20Андре Шюррле
66′
20Андрей Панюков
19Эсекиэль Понсе
44Андрей Егорычев
77′
23Джордан Ларссон
84′
88Павел Погребняк
9Резиуан Мирзов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)20
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
4Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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