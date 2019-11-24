Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?
Обозреватель «СЭ» — о выступлении чемпиона мира-2014 в Екатеринбурге.
Обозреватель «СЭ» — о выступлении чемпиона мира-2014 в Екатеринбурге.
После встречи в Екатеринбурге Тедеско напирал на нереализацию. «Больше моментов, чем сегодня, сложно создать», — сказал Доменико. Отчасти это так. Но вопрос: стоило ли искать от добра добра и ломать уже нащупавшую сыгранность тройку Бакаев — Ларссон — Понсе, выпуская с первых минут вместо аргентинца Шюррле?
То трио уже научилась понимать друг друга, а по действиям немца создавалось впечатление, что вместе с Зелимханом и Джорданом у него пока не особо работает. А для нового «Спартака», который пока только выстраивается и не имеет запаса прочности, важен каждый такой нюанс.
Форвардам, подобным Понсе, очень важна уверенность в себе, которая приходит не только с голами, но и с тренерским доверием, выражающимся в появлениях в старте. На замену Эсекиэль вышел неважно. Понимаю, что Шюррле — опытный игрок, чемпион мира, наверняка пахал на тренировках эти две недели и заслуживал шанса. Изнутри логика таких шагов яснее, чем снаружи. Но факт, что хорошим это не обернулось.
При этом на каком же кураже Крал! Меня совсем не удивило, забей чех победный мяч на 90-й минуте. После сборной Алекс просто летает — и два момента в первом тайме, когда хавбек от правой бровки сначала пробросил мяч между двумя, а потом перебросил защитника, и оба раза очень опасно простреливал, были показательными. Вот у кого уверенности и инициативы сейчас море. На мой взгляд, Крал заслуживал приз лучшему игроку матча больше Бакаева — пусть и отношусь к Зелимхану с симпатией. Он был активен, но с точностью решающих действий имелись проблемы.
Хорошо для «Спартака» по крайней мере то, что Тедеско не получил четвертую желтую и в Питере будет руководить командой от бровки. Проверка Питером для нового тренера — это интересно и важно.
«Урал» же получил то, на что мог рассчитывать без Бикфалви и
Игорь Рабинер
|Дмитрий Парфенов
|Доменико Тедеско
|31
|Ярослав Годзюр
|98
|Александр Максименко
|15
|Денис Кулаков
|47
|Роман Зобнин
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|3
|Вараздат Ароян
|2
|Самюэль Жиго
|19
|Денис Поляков
|14
|Георгий Джикия
|6
|Рафал Аугустыняк
|29
|Илья Кутепов
|57
|Артем Фидлер
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
59′
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Михал Кухарчик
86′
|54
|Наиль Умяров
58′63′
|14
|Юрий Бавин
|8
|Гус Тил
|17
|Николай Димитров
69′
|20
|Андре Шюррле
66′
|20
|Андрей Панюков
|19
|Эсекиэль Понсе
|44
|Андрей Егорычев
77′
|23
|Джордан Ларссон
84′
|88
|Павел Погребняк
|9
|Резиуан Мирзов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|20
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|4
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)