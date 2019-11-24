Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?

После встречи в Екатеринбурге Тедеско напирал на нереализацию. «Больше моментов, чем сегодня, сложно создать», — сказал Доменико. Отчасти это так. Но вопрос: стоило ли искать от добра добра и ломать уже нащупавшую сыгранность тройку Бакаев — Ларссон — Понсе, выпуская с первых минут вместо аргентинца Шюррле?

То трио уже научилась понимать друг друга, а по действиям немца создавалось впечатление, что вместе с Зелимханом и Джорданом у него пока не особо работает. А для нового «Спартака», который пока только выстраивается и не имеет запаса прочности, важен каждый такой нюанс.

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Форвардам, подобным Понсе, очень важна уверенность в себе, которая приходит не только с голами, но и с тренерским доверием, выражающимся в появлениях в старте. На замену Эсекиэль вышел неважно. Понимаю, что Шюррле — опытный игрок, чемпион мира, наверняка пахал на тренировках эти две недели и заслуживал шанса. Изнутри логика таких шагов яснее, чем снаружи. Но факт, что хорошим это не обернулось.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 19:00 Зенит - Спартак -

При этом на каком же кураже Крал! Меня совсем не удивило, забей чех победный мяч на 90-й минуте. После сборной Алекс просто летает — и два момента в первом тайме, когда хавбек от правой бровки сначала пробросил мяч между двумя, а потом перебросил защитника, и оба раза очень опасно простреливал, были показательными. Вот у кого уверенности и инициативы сейчас море. На мой взгляд, Крал заслуживал приз лучшему игроку матча больше Бакаева — пусть и отношусь к Зелимхану с симпатией. Он был активен, но с точностью решающих действий имелись проблемы.

Хорошо для «Спартака» по крайней мере то, что Тедеско не получил четвертую желтую и в Питере будет руководить командой от бровки. Проверка Питером для нового тренера — это интересно и важно.



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«Урал» же получил то, на что мог рассчитывать без Бикфалви и Эль-Кабира. Хозяева выглядели хуже «Спартака», но если бы в пограничной ситуации в первом тайме судья поставил бы в их пользу пенальти, дальше могло сложиться по-всякому. У меня нет четкого мнения, была там «точка» или нет. На усмотрение.