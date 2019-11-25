Малком: Мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону»

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону». Каждый раз, когда тренер предоставлял мне возможность выйти на поле, я хорошо выполнял свою работу. Вот почему фанаты «Барселоны» до сих пор любят меня.

Я не жалею, что перешёл в «Барселону». Я молод и хочу играть где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит» — это команда, которая дала мне эту возможность", — приводит слова Малкома Marca со ссылкой на RMC Sport.