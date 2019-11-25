Малком: Мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону»
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что он получает сообщения, в которых его просят вернуться в «Барселону».
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что он получает сообщения, в которых его просят вернуться в «Барселону».
«Могу сказать, что мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону». Каждый раз, когда тренер предоставлял мне возможность выйти на поле, я хорошо выполнял свою работу. Вот почему фанаты «Барселоны» до сих пор любят меня.
Я не жалею, что перешёл в «Барселону». Я молод и хочу играть где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит» — это команда, которая дала мне эту возможность", — приводит слова Малкома Marca со ссылкой на RMC Sport.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл два матча в чемпионате России. В настоящее время он восстанавливается после травмы.