Армейцы прицепились к «Локомотиву»

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

По итогам 17-го тура чемпионата России произошли изменения в пятерке лучших команд. Если «Зенит» и «Локомотив», обыгравшие «Рубин» и «Тамбов» — 2:1 и 3:2, по-прежнему находятся на первом и втором местах, то «Ростов», потерпевший поражение от «Динамо» — 1:2, уступил третью позицию ЦСКА, а также позволил обогнать себя «Краснодару»: гранды одолели «Крылья Советов» и «Арсенал» — 1:0 и 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12989996" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того как «Локомотив» обыграл на старте 17-го тура чемпионата России «Тамбов», симметрично ответил своему ближайшему преследователю «Зенит», взявший три очка в матче с «Рубином» и сохранивший тем самым пятиочковое преимущество. Кстати, хотя основным претендентам на чемпионство противостояли команды из низов турнирной таблицы, фавориты одержали трудные победы с разницей всего в один мяч. Причем в Саранске, где «Тамбов» принимал столичный клуб, арбитры в очень спорной ситуации отменили третий гол хозяев, когда те сравняли счет, а в Казани рефери ошибочно не зафиксировали положение вне игры у Артема Дзюбы, когда тот нанес удар, решивший исход встречи. Правда, похоже, из офсайда чуть ранее забил и нападающий «Рубина» Евгений Марков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12990646" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге после казанского матча никто из участников на судейство не жаловался. Тем не менее эта тема была популярной в завершившемся туре. Как сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, «на первый план снова вышли ребята со свистком». В частности, уральцы выражали крайнее недовольство работой Алексея Еськова, который назначил сомнительный пенальти в их ворота и в то же время дважды проигнорировал их требования наказать аналогичным образом «Ахмат».

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12990511" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ведь еще претензии к судьям, пусть и в завуалированной форме, предъявил наставник «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо». «Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла, — заявил он на пресс-конференции. — Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти — это смех». Отметим, что в том эпизоде арбитр Василий Казарцев вынес окончательный вердикт с помощью системы VAR. Несмотря на это, «Ростов» все-таки собирается подать на него жалобу в Российский футбольный союз, о чем представитель клуба сообщил вчера ТАСС.

Впрочем, скорее всего, ростовчане были бы не столь принципиальны, если бы реализовали свой одиннадцатиметровый на 99-й минуте и сравняли счет. Но Алексей Ионов проиграл дуэль голкиперу Антону Шунину, и теперь подопечные Карпина отстают от «Зенита» уже на девять очков. Темпа лидера премьер-лиги они не выдерживают, что, наверное, и неудивительно, учитывая не только более скромные возможности желто-синих, но и их финансовые проблемы, связанные с выплатой старых долгов, которые достались нынешнему руководству клуба от прежнего. Зато в зоне еврокубков «Ростов» держится уверенно. Его позиции в пятерке лучших команд чемпионата все еще незыблемы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12990752" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Занимающий шестую строчку «Спартак» вновь упустил шанс приблизиться к ведущей группе на расстояние, позволяющее в перспективе вклиниться в нее. Имея заметное превосходство над «Уралом» по ударам и голевым моментам, красно-белые так и не воплотили его в забитые мячи и положили в свою копилку лишь одно очко. Так что тот же «Ростов» находится от них на дистанции восьми баллов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12991438" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем ростовчан опередил «Краснодар», который встречался на выезде с «Арсеналом» и также столкнулся с большими трудностями. Начиналось все для «быков» лучше некуда — к середине первого тайма они вели 2:0. Но перед перерывом туляки отквитали один гол и еще до перерыва едва не восстановили равновесие. Во второй половине гости не забили пенальти и обрекли себя на очень нервную концовку, в которой хозяева вполне могли добиться ничьей. К слову, «Краснодар» завершил вничью четыре предыдущих матча в чемпионате и среди лидеров является вообще самой миролюбивой командой, поэтому победа в Туле пришлась как нельзя кстати. В активе кубанцев стало 33 очка, они на некоторое время поднялись на третье место.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12991577" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако последнее слово в туре оставалось за ЦСКА, у которого гостили «Крылья Советов». Перед этим матчем Sky Sports сообщил о том, что «Челси» заинтересован в приобретении нападающего армейцев Федора Чалова в зимнее трансферное окно и якобы готов заплатить за него около €30 млн. Саму игру москвичи проводили без главного тренера Виктора Гончаренко, отбывавшего дисквалификацию за оскорбление судей в 16-м туре. Со скамейки запасных командой руководил один из его ассистентов, Сергей Овчинников. По словам помощника, Гончаренко все досконально объяснил футболистам на предматчевой установке. Но в условиях достаточно плотной опеки у хозяев возникли сложности с исполнением. Самарцы предложили крепкую выездную модель и эффективно применяли ее до тех пор, пока на 75-й минуте не блеснул индивидуальным мастерством Никола Влашич. Хорватский легионер ЦСКА просто врезал из-за штрафной площади в «девятку», и на этом все закончилось. Таким образом, красно-синие отодвинули «Краснодар» из тройки, обойдя его по дополнительным показателям.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12991665" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12991370" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Ильин

17-й тур

«Тамбов» — «Локомотив» 2:3



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Обухов, 39; Костюков, 47 — Крыховяк, 29, 55; Ойеволе, 33 (автогол).

«Оренбург» — «Ахмат» 1:2

Шкофлек, 90 — Понсе, 36 (пен.); Роши, 74.

«Рубин» — «Зенит» 1:2

Марков, 66 — Азмун, 8; Дзюба, 79.

«Динамо» — «Ростов» 2:1

Филипп, 33 (пен.), 90 (пен.) — Попов, 13.

«Уфа» — «Сочи» 1:1

Вомбергар, 85 — Полоз, 25.

«Урал» — «Спартак» 0:0

«Арсенал» — «Краснодар» 1:2

Луценко, 43 — Де Вилена, 7; Петров, 25. Незабитый пенальти: Игнатьев («Краснодар»), 63.

ЦСКА — «Крылья Советов» 1:0

Влашич, 74.