Армейцы прицепились к «Локомотиву»
ЦСКА победил «Крылья Советов» и вышел на третье место.
ЦСКА победил «Крылья Советов» и вышел на третье место.
По итогам 17-го тура чемпионата России произошли изменения в пятерке лучших команд. Если «Зенит» и «Локомотив», обыгравшие «Рубин» и «Тамбов» — 2:1 и 3:2,
После того как «Локомотив» обыграл на старте 17-го тура чемпионата России «Тамбов», симметрично ответил своему ближайшему преследователю «Зенит», взявший три очка в матче с «Рубином» и сохранивший тем самым пятиочковое преимущество. Кстати, хотя основным претендентам на чемпионство противостояли команды из низов турнирной таблицы, фавориты одержали трудные победы с разницей всего в один мяч. Причем в Саранске, где «Тамбов» принимал столичный клуб, арбитры в очень спорной ситуации отменили третий гол хозяев, когда те сравняли счет, а в Казани рефери ошибочно не зафиксировали положение вне игры у Артема Дзюбы, когда тот нанес удар, решивший исход встречи. Правда, похоже, из офсайда чуть ранее забил и нападающий «Рубина» Евгений Марков.
В итоге после казанского матча никто из участников на судейство не жаловался. Тем не менее эта тема была популярной в завершившемся туре. Как сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, «на первый план снова вышли ребята со свистком». В частности, уральцы выражали крайнее недовольство работой Алексея Еськова, который назначил сомнительный пенальти в их ворота и в то же время дважды проигнорировал их требования наказать аналогичным образом «Ахмат».
А ведь еще претензии к судьям, пусть и в завуалированной форме, предъявил наставник «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо». «Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла, — заявил он на
Впрочем, скорее всего, ростовчане были бы не столь принципиальны, если бы реализовали свой одиннадцатиметровый на 99-й минуте и сравняли счет. Но Алексей Ионов проиграл дуэль голкиперу Антону Шунину, и теперь подопечные Карпина отстают от «Зенита» уже на девять очков. Темпа лидера
Занимающий шестую строчку «Спартак» вновь упустил шанс приблизиться к ведущей группе на расстояние, позволяющее в перспективе вклиниться в нее. Имея заметное превосходство над «Уралом» по ударам и голевым моментам,
Между тем ростовчан опередил «Краснодар», который встречался на выезде с «Арсеналом» и также столкнулся с большими трудностями. Начиналось все для «быков» лучше некуда — к середине первого тайма они вели 2:0. Но перед перерывом туляки отквитали один гол и еще до перерыва едва не восстановили равновесие. Во второй половине гости не забили пенальти и обрекли себя на очень нервную концовку, в которой хозяева вполне могли добиться ничьей. К слову, «Краснодар» завершил вничью четыре предыдущих матча в чемпионате и среди лидеров является вообще самой миролюбивой командой, поэтому победа в Туле пришлась как нельзя кстати. В активе кубанцев стало 33 очка, они на некоторое время поднялись на третье место.
Однако последнее слово в туре оставалось за ЦСКА, у которого гостили «Крылья Советов». Перед этим матчем Sky Sports сообщил о том, что «Челси» заинтересован в приобретении нападающего армейцев Федора Чалова в зимнее трансферное окно и якобы готов заплатить за него около €30 млн. Саму игру москвичи проводили без главного тренера Виктора Гончаренко, отбывавшего дисквалификацию за оскорбление судей в 16-м туре. Со скамейки запасных командой руководил один из его ассистентов, Сергей Овчинников. По словам помощника, Гончаренко все досконально объяснил футболистам на предматчевой установке. Но в условиях достаточно плотной опеки у хозяев возникли сложности с исполнением. Самарцы предложили крепкую выездную модель и эффективно применяли ее до тех пор, пока на 75-й минуте не блеснул индивидуальным мастерством Никола Влашич. Хорватский легионер ЦСКА просто врезал
Александр Ильин
«Тамбов» — «Локомотив» 2:3
Обухов, 39; Костюков, 47 — Крыховяк, 29, 55; Ойеволе, 33 (автогол).
«Оренбург» — «Ахмат» 1:2
Шкофлек, 90 — Понсе, 36 (пен.); Роши, 74.
«Рубин» — «Зенит» 1:2
Марков, 66 — Азмун, 8; Дзюба, 79.
«Динамо» — «Ростов» 2:1
Филипп, 33 (пен.), 90 (пен.) — Попов, 13.
«Уфа» — «Сочи» 1:1
Вомбергар, 85 — Полоз, 25.
«Урал» — «Спартак» 0:0
«Арсенал» — «Краснодар» 1:2
Луценко, 43 — Де Вилена, 7; Петров, 25. Незабитый пенальти: Игнатьев («Краснодар»), 63.
ЦСКА — «Крылья Советов» 1:0
Влашич, 74.