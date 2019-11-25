«В квартире сидели боевики, пока ее не разбомбили». Интервью тренера, отдавшего 10 лет «Краснодару»

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В конце октября «Краснодар» покинул Олег Фоменко, тренер второй команды, которая на момент отставки шла в зоне вылета. Фоменко отдал «Краснодару» девять лет, поработав с Муслиным, Шалимовым, Кононовым и Мусаевым, а в прошлом сезоне числился формально главным тренером. Этим летом должность занял Сергей Матвеев, а Фоменко перевели работать в ФНЛ.

Игроком он объездил почти весь наш юг — от еще советского «Вайнаха», Ингушетии и ростовского СКА до «Автозапчасти», Нальчика и станицы Новолокинская — а славы добился на Урале. Первое интервью после «Краснодара» Фоменко дал корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.

— Кто инициатор вашего ухода из «Краснодара»?

— Руководство. Поговорили хорошо, расстались без проблем, по-доброму.

— Чем конкретно вы не устраивали «Краснодар»?

— Причины нужно искать в себе. В чужой монастырь со своими порядками не ходят. В академии система обучения выстроена так, что игроки «Краснодара-2» еще продолжают обучаться. Я подходил к ребятам как ко взрослым, а они еще дети. Я в этом проблемы не видел — но клуб видел. Допустим, мне давали рекомендации по упражнениям, а я не всегда им следовал.

Я примерно понимал, что к этому все идет. Но обиды нет ни грамма. Я провел в клубе великолепные девять лет (в декабре исполнилось бы десять) и благодарен, что мне дали реализовать какие-то свои идеи и что эти идеи проходили — как мне казалось, в соответствии с идеологией развития академии.

— В прошлом сезоне вы были формально главным в «Краснодаре». Почему перешли во вторую команду?

— Предложили контракт во второй, почему — не ко мне вопрос. Воспринимал это абсолютно нормально. Я всегда был человеком клуба, это мой дом. Если мне предложили «Краснодар-2», значит, так было нужно.

— Чем занимаетесь сейчас?

— На днях впервые съездил искупаться на море. Впервые в году — до того времени вообще не было. Непривычно быть вне клуба, который стал тебе второй семьей и вторым домом.

— Хотите работы во взрослой команде?

— Скорее да. Хочу выигрывать, бороться за чемпионство, Лигу Европы, в общем, соревноваться.

— Кто при вас прибавил в «Краснодаре-2»?

— Онугха стал забивать и изменился ментально, начал по-другому относиться к работе. В июне и в октябре — два разных человека. Мне пришлось поработать над его характером.

Тут и голы пришли. В этом плане готовить защитников, оценивать их сложнее. Сергей Бородин и Илья Мартынов развиваются на глазах. У Бороды есть понимание игры, первая передача, выбор позиции. Он с Илюхой, думаю, скоро будет в первой команде.

— Онугху «Краснодар» покупал у «Волгаря», хотя гордится своей академией.

— В ФНЛ, турнире мужиков, «Краснодару-2» нельзя было играть мальчиками. Потому приглашали опытных: Таранова, Маркова, Германа — в каждую линию усиление. Герман на фоне Вани и Толи, конечно, еще молод, но хорошо, что хочет расти.

— Адамов может потеснить Сафонова?

— Думаю, да. Денис хорошо владеет и ногами, и руками, прыгучий, но у него другая психология. Сафонов ментально устойчивее, это главный его плюс. На первую игру его поставили, вошел в темп и продолжил в том же духе — так и окреп.

Почему Акинфеев сразу заиграл? Не думаю, что из-за мастерства — что-то должно быть в голове. Мотя на фоне сверстников на своей волне, спокойный. Эта черта характера помогает и сейчас.

— Трехмиллионного новичка Кайо спускали в ваш «Краснодар-2», и только в конце сентября он неудачно дебютировал в РПЛ. Зачем брали?

— Человек с большим потенциалом. С таким ростом пробегает 30 метров за 3,8 секунды, цепко играет один в один. Ощутима проблема с первым пасом. Проблема в травме, из-за которой он пропустил все летние сборы, из-за чего ему было не влиться по ходу чемпионата.

Меня качество игры Кайо устраивало — только в одной игре он был не так хорош. После зимних сборов ему можно дать шанс и только потом делать выводы. На мой взгляд, Кайо стоит попробовать в центре защиты: для этой позиции у него есть все качества.

— В «Краснодар-2» вернулся Илья Жигулев. Почему он не заиграл в «Урале»?

— Получил травму, пропустил сборы, не попал в состав, а команда уже была на ходу. Вот и не стали там экспериментировать. У Жигулева еще все впереди, скоро опять будет в РПЛ.

— Почему не закрепился в «Краснодаре» Комличенко?

— По молодости должен гораздо больше тренироваться, а не с ленцой. Я плотно работал с ним индивидуально — но было слишком тяжело. Данные хорошие, но ленился: «Да зачем?» Наверное, только сейчас понял, зачем.

Источник: РИА

— После аварии Смолова в Краснодаре вы обещали, что не примените к нему санкций.

— Федя нормальный молодой человек. У непубличных личностей такие случаи, как его ДТП, сплошь и рядом.

— Что с ним творилось после ЧМ?

— Федор тогда пережил огромное психологическое давление. Хорошо, что он с ним всегда справлялся. Пример: «Краснодар» проиграл «Уралу» в Кубке, и Смолов тоже не забил решающий пенальти. А через неделю со «Спартаком» исполнил уже спокойно — паненкой по центру — и принес нам ничью.

Думаю, с Хорватией у Смолова в голове было два решения — простой удар или паненка. Такое сбивает футболистов, и они начинают метаться, дергаться. Федор выбрал второй — в данной ситуации зря, хотя на тренировках мог десять из десяти их положить.

— Как Шалимов работал в режиме постоянной критики?

— Игорь Михайлович был большим футболистом, а значит, человек стрессоустойчивый. Абстрагировался от общественного мнения. Кардинально ничего не поменялось, схема какая была, такая и осталась. Я думаю, ему времени не хватило. Концовка позапрошлого сезона — это старый багаж Шалимова.

— Почему у Мусаева сходу получилось то, что не получалось у других?

— А у кого не получилось? Мы и раньше занимали третьи места — и не случайно. В квалификацию ЛЧ «Краснодар» попал благодаря российскому рейтингу.

— Бронзу брал и Кононов. Почему он так разочаровал в «Спартаке»?

— Каждой команде необходимы исполнители. Он пришел в «Спартак» в аншлаг революции — новая команда, много молодых, серьезная ротация. Для выполнения всех задач, которые ставил «Спартак», нужно было время, которого Кононову не дали. За три-четыре месяца создать команду для ЛЧ нереально. Посмотрим, как финиширует Тедеско в мае, пока говорить о чем-то рано.



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— После ухода Карреры от Кононова ждали очень многого — и не получили даже части.

— Думаю, и изначально не ждали. Кононов еще не пришел, а на него уже шел негатив болельщиков. В «Спартаке» крайне тяжело работать. Чтобы тебя полюбили, нужно совершить чудо, а не добыть результат. А чудес не бывает.

— Кононову могло не хватить жесткости и принципиальности? Например, при комплектовании команды.

— Требовать игроков у руководства в «Краснодаре» было не нужно — всегда шел диалог. Возможно, в «Спартаке» его и не было.

— В раздевалке Кононов был сильной фигурой?

— Постоянно контактировал с футболистами. А если нужно было настоять на своей позиции, настаивал. Ругал, пихал, когда нужно было штрафовать, он запросто штрафовал. Нужно было поругать, напихать, он пихал. Как-то в Перми Гранквист ляпнул кое-что, его неточно перевели. Кононов так вскипел в перерыве! Очень жестко было, но по делу. Чтобы кто-то перечил тренеру — редкость в «Краснодаре», но Гранквист как капитан попытался. Дальше — жесткое продолжение на повышенных тонах. Обошлось без штрафа.

— Кроме вас в штаб Кононова входил Тихонов. Согласны с Титовым, который предлагал назначить в «Спартак» Андрея вместо Тедеско?

— Тихонов вполне мог бы там работать. Он важная для «Спартака» фигура, а человек энергичный. Думаю, скоро Андрея ждет серьезное предложение. Такой сильный тренер не останется без работы.

— Кононов во всех интервью говорил о спартаковском футболе. Что помешало его поставить?

— Для этого Кононову нужны были футболисты. Уберите из «Барселоны» Гвардиолы двух-трех футболистов — и футбол будет другим. Клопп один из немногих, кто еще верит в тренировочный процесс — а сколько денег на трансферы потратил «Ливерпуль»?

У нас строят команды и говорят, что хотят, как в «Барсе» — но игроки-то иного уровня. Тренеру нужно располагать возможностями и формировать под свою систему команду. В «Краснодаре» в разные годы были отличные футболисты: Измайлов, Широков, Мамаев, Смолов.

— Что для «Краснодара» значил Широков?

— Один из немногих настоящих профессионалов на моей памяти. Когда впервые пришел в «Краснодар», резко поднял уровень партнеров. Рома шел в тренажерный зал до тренировки и после, своим примером показал, как нужно работать. И многие потянулись за ним.

— За Мамаевым тянулись?

— Павел — супер! Как личность нравится не всем: говорит, что думает, мнение однозначное. Если что-то неправильно, не станет скрывать, утаивать, скажет в лицо — и останется человеком. В работе приятный, без понтов.

— При вас он нарушал порядок?

— Как и любой нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть. Однажды на сборе возникла неприятная ситуация: после выходного опоздал к отбою. Оштрафовали, с этим в «Краснодаре» все четко. Как на дороге: превысил скорость — заплати по закону и езжай дальше.

Новости прошлой осени меня шокировали: не думал, что он зайдет так далеко. Когда государство решает показательно выпороть, не отступает.

— «Краснодар» — последний клуб Алексея Бугаева. Тоже любил отдохнуть?

— Понимал, что Лешка так может закончить с футболом. Понимал ли он сам — вопрос. Моментами прямо срывался. После одной из игр Бугаев пришел на теорию навеселе. Стал вести себя неадекватно, болтать — тут же его вывели.

— Читали интервью Каньенды о том, что Муслин требовал по две с половиной тысячи долларов за место в составе?

— Да, удивился. В «Краснодаре» ни разу о таком не слышал. И не видел, чтобы сильный у Славо сидел в запасе. Или соответствуешь уровню, или нет. Играть хотели все, но никаких конфликтов из-за чьего-то непопадания в состав не было.

— С Самсоновым тоже?

— Под каждый футбол нужен был свой игрок. Даже если хороший футболист не вписывается в схему Славолюба — не заиграет. Златан тоже хороший футболист, но не заиграл в «Барселоне», тоже не вписался.

— Вы родом из Грозного. Каким помните его до войны?

— Великолепным зеленым городом с хорошими старыми домами сталинской постройки. До войны там проживало 750 тысяч человек, второй город на Кавказе после Ростова, где я тоже жил. Там остались друзья, с которыми старался пересекаться, когда приезжали к «Ахмату». Сейчас зелени нет. Современный, нарядный город — но раньше он был еще и теплым.

— Вы долго играли в кавказских республиках. Война угрожала вашей жизни?

— Страшно было от первых бомбежек в Чечне. Видел самолеты в небе и летящие бомбы. Не уцелела моя квартира, в которой засели боевики. Пятый этаж, хороший обзор на комендатуру, стоявшую напротив. В дом попали бомбой, все полностью сгорело.

Это было в 1995-м, я уехал в Ингушетию, а мама с племянником отправились к родственникам.

— Вы играли в Буденновске за год до того, как там захватили заложников.

— Мою куму взяли в заложники, боевики, прикрываясь ими, поехали в горы. Рассказывала, что отпустили их очень просто — высадили и все.

— Это было в 1995 году, который вы начали в СКА. Что сподвигло уехать в Ростов?

— Прежде всего квартира, которая полагалась по контракту в качестве подъемных. В итоге не получил ни квартиры, ни денег. Тогда СКА руководили ростовские авторитеты — был такой Ермолов. Когда команда потребовала зарплату, он прислал ребят с нами разбираться. Попугали и уехали. Ну я собрал вещи и тоже уехал.

Доиграл сезон в «Ангуште», с которым прошли в 1/16 финала Кубка России «Ростсельмаш». Дальше ждала встреча со «Спартаком» на стадионе «Динамо» — в воротах Черчесов, впереди молодые Аленичев, Тихонов. После первого тайма держалась нулевая ничья, и в раздевалку зашел президент: «Не знаю, как кончится, но для нас это уже сейчас победа». Как за победу премиальные и заплатили, хотя мы проиграли 0:2.

Источник: РИА

— Дальше вы попали в Баксан, позже мелькнули в Нальчике. В Кабардино-Балкарии было тревожно?

— Жил и работал там спокойно. В 96-м уже пора было покупать новую квартиру: из Грозного же уехали, где-то надо было жить, а в первую очередь обустраивать маму. Благодаря подъемным в Баксане купил квартиру в Буденновске, где мама в итоге прожила почти 20 лет.

— В «Автозапчасти» вы пересеклись с Сергеем Ташуевым, который позже позвал вас в «Краснодар».

— Сильнейший тренер, которого я знаю. Как обучал футболистов, как с них требовал, как передавал знания… Помогал в Баксане ему молодой Юрий Красножан — тоже серьезный, вдумчивый специалист.

С Ташуевым знакомы еще по школе в Грозном. У мальчиков моего 1972 года, родившихся после августа, была возможность играть за команду на год младше — там и пересеклись. Вскоре Ташуев позвал меня в «Жемчужину» из Буденновска. Хорошая была команда — например, с Владимиром Бенедским, с которым мы позже поиграли и в Баксане, и в «Амкаре» и дружим до сих пор.

— Это ведь Бенедский забил Филимонову в культовом матче Кубка со «Спартаком»?

— На 82-й, с помощью свежего Рыбакова и родного поля. Оно на «Звезде» тогда еще было натуральным, а лавки — деревянными. Всем места не хватало, и пермяки смотрели матч с заборов и крыш.

Я вышел в центре поля Титова, Цымбаларя и всех звезд, которые через пару дней разгромили в Лиге чемпионов «Штурм» в Австрии. Последние минуты не выходили из штрафной, просто отбивали подальше.

— Неделю праздновали?

— Два дня. Предстояло играть со Стерлитамаком за выход в первую лигу. Вышли пустыми, конечно, проигрывали 0:1 — хорошо, что во втором тайме все решил Зырянов. Дал бог Косте талант — в 21 год обводил двоих-троих.

— За проход «Спартака» дали тройные премиальные?

— К Чупракову пришел гендиректор: «Подпиши премиальные».

«Говори любую сумму, без разницы». Сказал бы 30 или 50 тысяч на игрока — столько бы и ушло, Валерий Михалыч человек слова, ни одной задержки. Гендиректор назвал 12 тысяч рублей. Мы все потом смеялись: за «Спартак» — то 12 маловато.

Знал, что с таким отношением Чупракова «Амкар» выйдет в Премьер-лигу — на следующий год после моего ухода это и произошло. Михалыч делал все для команды. После поражений никогда не кричал, говорил спокойно — но так, что становилось стыдно.

— Могли уйти на повышение, как Зырянов?

— В тот же сезон, когда Костя оказался в «Торпедо», а Сережа Яковенко в «Факел», у меня был вариант с Самарой — звал Тарханов. Но я единственный из нас троих был на контракте, а лишиться разом всего центра поля «Амкар» не мог. Я остался и в 2000-м стал лучшим футболистом Пермского края.

— Но потом, как я узнал, играли через боль.

— Все вышло по глупости: увлекся раздельным питанием — углеводы в один прием пищи, белки в другой. Поехали на сборы в Кисловодск, я сблизился с местным тренером. Человеку 60 лет, а бежит впереди тебя — тут и задумываешься, почему так? Он сказал: «Ты хорошо сейчас выглядишь, а будешь лучше».

Пользы от диеты я ощутить не успел — организм впал в стресс, из-за нарушения обмена веществ пошли надрывы. А ведь раньше травм вообще не было. В начале 2000-х информации было мало — уже позднее я понял, откуда травмы.

Когда руководителям об этом сказали, со мной решили не рисковать: «Амкар» посчитал, что я уже никогда не принесу пользы, не поверили в мои силы. Хотя после этого я играл еще пять лет, не считая любителей. Уже как тренер «Краснодара» объяснял игрокам: питание определяет медицинская служба, рекомендации врачей надо соблюдать.

— За год до выхода «Амкара» в Премьер-лигу вы перебрались в «Урал». Почему за него провели всего восемь матчей?

— «Уралом» только занялся Григорий Иванов — еще была неясная ситуация с финансированием, начали неудачно. На место легенды «Уралмаша» Олега Кокорева пришел Павел Гусев. Он сразу разделил команду на молодежь и ветеранов — такие, как я, ему были не нужны.

Сейчас Иванов стал спокойнее, а в 2003-м был настолько импульсивным, что не сдержишь. Телефоны кидал в болельщиков, которые материли команду. Заходил в раздевалку и прикладывал крепким словом. Гусеву и не снилось то, о чем он говорил Григорий Викторович.

— А как выражается Галицкий?

— Всегда интеллигентно. Вникает во все, для него нет мелочей, все важно. А вот во время игры, и сразу после мог на эмоциях раскритиковать. Это от бешеной любви к футболу.

На поле эмоции источал Перейра. Мауро один в жизни и противоположность — на поле. Там мог ногу тебе оторвать.

— Каким был ваш первый сезон в «Краснодаре», когда вы вышли в РПЛ?

— Вышел с пятого места — по спортивному принципу не пробились только из-за околофутбольных причин. Во втором круге против «Краснодара» было много непонятных судейских решений. Кто-то не хотел видеть нас в Премьер-лиге.

В Хабаровске нас просто уничтожили. Всю игру не давали касаться соперников, удалили Дедечко, а забили нам с пенальти. «Пенальти был, нарушения не было», — сказал потом мой приятель-арбитр.

— Помните, как приблизились с «Краснодаром» к трофею — Кубку России?

— В серии пенальти с «Ростовом» Юрка Газинский наотрез отказывался бить седьмым. Устал, сил не было. Вытолкнули его — и он не забил решающий удар. Сейчас Газинский вышел бы и исполнил. Я Юрия заметил еще в «Торпедо», поучаствовал в том, чтобы он перешел к нам. Очень умный и обучаемый, я всегда ему говорил: «Попадешь в сборную».

Источник: РИА

— Вместо вас пост главного теперь у Матвеева. Отрыв Мусаева от команды из-за лицензии — проблема?

— Думаю, нет: команду-то он готовит. Я проблем в связи с этим не испытывал. Во время матчей связь всегда присутствует.

— Как восприняли скандал с новым контрактом Игнатьева?

— Для меня это стало откровением. Его резко перевели во вторую команду, так что мы на счет контракта не общались. Клуб занял четкую позицию и не отступал — и, считаю, прав. Если бы не «Краснодар», где был бы Ваня? Его привезли из Ачинска, вложили в него время и средства, воспитали.

Ванька нормальный парень, со своими тараканами. Но молодым людям свойственно ошибаться, самооценка подскакивает. 18-летний мальчик приезжает на базу, видит дорогие машины — хочет себе такую же. А тут появляются агенты, нашептывают: «Дадим тебе все блага». Кто-то ведется на это, кто-то нет.

— Шапи говорил: они с Игнатьевым играли весь сезон, забивали важные голы — и получили неадекватное предложение.

— Играй они не в «Краснодаре», достигли бы того же? Здесь им предоставили шанс. Забросьте их в любую другую команду — доросли бы они там до основы, поверили бы в них? «Краснодар» дал что-то вам — отплатите ему.

— Как вам Шапи и Игнатьев в этом сезоне?

— Хорошо, что нашли точки соприкосновения и остались. Но быть лидерами команды не готовы. Ваньке точно еще много в чем нужно прибавлять, для Шапи предел совершенства далек. Нужно много пахать, чтобы дорасти до «Боруссии».

Этот «Краснодар» будет бороться за чемпионство. В августе команде все скомкала квалификация Лиги чемпионов — зимой должны хорошо подготовиться и весну провести качественно.