Еськов не получит назначение на 18-й тур РПЛ из-за ошибок на матче «Оренбург» — «Ахмат»

«Оренбург» уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Андрей Малых при простреле в штрафную площадь соперника попал в руку игрока обороны «Ахмата» Вилькера Анхеля. На 37-й минуте нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович столкнулся с вратарем гостей Евгением Городовым в штрафной площади. В обоих эпизодах пенальти не был назначен.

«У арбитра отрицательная оценка за этот матч, а моменты, которые там возникали, будут отправлены на экспертную комиссию, — сказал Егоров. — К Еськову есть вопросы. В следующем туре, естественно, он не получит назначения».