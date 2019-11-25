Еськов не получит назначение на 18-й тур РПЛ из-за ошибок на матче «Оренбург» — «Ахмат»
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской
«Оренбург» уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Андрей Малых при простреле в штрафную площадь соперника попал в руку игрока обороны «Ахмата» Вилькера Анхеля. На 37-й минуте нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович столкнулся с вратарем гостей Евгением Городовым в штрафной площади. В обоих эпизодах пенальти не был назначен.
«У арбитра отрицательная оценка за этот матч, а моменты, которые там возникали, будут отправлены на экспертную комиссию, — сказал Егоров. — К Еськову есть вопросы. В следующем туре, естественно, он не получит назначения».
«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ахмат» расположился на 13-й строчке, набрав 18 баллов.