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14:01 (мск), источник: ТАСС

Еськов не получит назначение на 18-й тур РПЛ из-за ошибок на матче «Оренбург» — «Ахмат»

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом» Алексей Еськов получил отрицательную оценку и не будет работать в следующем туре. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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«Оренбург» уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Андрей Малых при простреле в штрафную площадь соперника попал в руку игрока обороны «Ахмата» Вилькера Анхеля. На 37-й минуте нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович столкнулся с вратарем гостей Евгением Городовым в штрафной площади. В обоих эпизодах пенальти не был назначен.

«У арбитра отрицательная оценка за этот матч, а моменты, которые там возникали, будут отправлены на экспертную комиссию, — сказал Егоров. — К Еськову есть вопросы. В следующем туре, естественно, он не получит назначения».

«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ахмат» расположился на 13-й строчке, набрав 18 баллов.

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