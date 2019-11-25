«Арсенал» оспорит решения арбитра Васильева в матче против «Краснодара» в КДК РФС
На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти.
На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти.
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обратится в
«Арсенал» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2. На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти. На 61-й минуте нападающий «Краснодара» столкнулся с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым, и Васильев назначил одиннадцатиметровый удар.
«Арсенал» сказал, что обратится с письмом в экспертную комиссию для дальнейшей передачи дел в КДК. Падение Горбатенко, также они выражали сомнение по поводу справедливости 11-метрового удара в их ворота. Мы эти моменты тоже отправим", — сказал Егоров.
«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 матчей, «Арсенал» идет девятым с 19 очками в активе.