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14:25 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» оспорит решения арбитра Васильева в матче против «Краснодара» в КДК РФС

На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу спорных решений главного арбитра встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» Станислава Васильева. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

«Арсенал» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2. На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти. На 61-й минуте нападающий «Краснодара» столкнулся с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым, и Васильев назначил одиннадцатиметровый удар.

«Арсенал» сказал, что обратится с письмом в экспертную комиссию для дальнейшей передачи дел в КДК. Падение Горбатенко, также они выражали сомнение по поводу справедливости 11-метрового удара в их ворота. Мы эти моменты тоже отправим", — сказал Егоров.

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 матчей, «Арсенал» идет девятым с 19 очками в активе.

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