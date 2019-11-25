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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Егоров: Представители «Ростова» звонили после матча с «Динамо»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что говорил с представителями «Ростова» по итогам матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в субботу в гостях уступил «Динамо» со счетом 1:2. Главный арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота ростовчан, а в компенсированное время второго тайма не назначал повторный 11-метровый удар в ворота хозяев, несмотря на то, что вратарь «бело-голубых» Антон Шунин еще до удара Алексея Ионова ушел с линии ворот, тем самым нарушив правила игры.

«По итогам тура звонили из “Ростова”. Когда одной команде дают два пенальти, все кипят. Люди позвонили, я объяснил свою позицию. Они не хотят, чтобы им ставили такие пенальти. А я объясняю, что есть правила. Это нормально — пообщаться, поговорить. Это нормально», — сказал Егоров на пресс-конференции.

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