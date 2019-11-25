«В организации игры у “Спартака” положительная динамика». Мнение Александра Неценко

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О матчах прошедшего туре с нами размышляет футбольный комментатор Александр Неценко.

— Клубы из первой пятерки не играли ни друг с другом, ни со статусным «Спартаком». Какой же матч стал, на ваш взгляд, главным событием тура?

— Хороший вопрос… Если что-то выделять, то назову совсем нескучный матч между «Тамбовом» и «Локомотивом» в Саранске. Там блистал Гжегож Крыховяк, оформивший дубль, а условные хозяева поля сделали все, чтобы избежать поражения. Для чемпионской гонки важна победа «Зенита» в Казани. При этом, как представляется, лидер потратил немного сил. Наконец, веселой получилась игра «Динамо» с «Ростовом».

ТАМБОВ — ЛОКОМОТИВ — 2:3

— У вас не сложилось впечатления, что «Локомотив» хотел выиграть матч «малой кровью». И ведь, когда счет стал 2:0 в пользу гостей, оно вроде к этому шло.

— Желание поберечь силы, наверное, было. Во вторник «Локомотиву» играть в Лиге чемпионов важный матч против леверкузенского «Байера», который обыграл мадридский «Атлетико» и теперь постарается сделать все, чтобы обогнать в турнирной таблице московский клуб и выйти в весеннюю стадию еврокубков. Такая команда, как «Байер», заставит «Локомотив» действовать на пределе своих возможностей. Немцы всегда включают скорость, а высокая интенсивность в матчах еврокубков на протяжении всех 90 минут — ахиллесова пята российских клубов.

Вместе с тем в российской премьер-лиге трудно рассчитывать на победы в эконом-режиме. У нас нет огромной разницы в классе, и мы в очередной раз в этом убедились. «Тамбов» бился до конца и на последних минутах создавал значительно больше, чем «Локомотив».

— Как объяснить метаморфозу, произошедшую с «Тамбовом» после смены главного тренера? Записной, казалось бы, аутсайдер набрал для начала 9 очков из 9 возможных. Теперь, правда, команда потерпела поражение, но дала бой одному из лидеров.

— Возглавивший команду Сергей Первушин — местная звезда, человек, который очень много забивал за тамбовский «Спартак», успел поиграть в этой команде с Юрием Жирковым в начале его карьеры. В руководстве клуба мне лично говорили, что хотят дать Первушину шанс и не собираются искать нового главного тренера до конца календарного года. Судя по тому, как идут сейчас дела, работой и.о. главного тренера должны быть довольны.

С его приходом футболисты стали хорошо бороться на поле. Клуб потерял в начале сезона Седрика Гогуа, перешедшего в ЦСКА, но получил приличное усиление в лице Владимира Обухова и Георгия Мелкадзе.

И все-таки команда играет не очень стабильно, много пропускает. Сказать, что она обязательно спасется от вылета, нельзя. Но настрой есть. Зимой же «Тамбов» обязательно будет стараться еще укрепить состав.

РУБИН — ЗЕНИТ — 1:2

— «Локомотиву» пришлось приложить для победы немало усилий. «Зенит» же, как вы уже сказали, добился успеха на классе.

— Находящийся в тяжелом турнирном положении «Рубин» лишь выжимал из себя отдельные эпизоды, так что, как мне показалось, «Зенит» приложил ровно столько усилий, сколько требовалось, и теперь готовится к матчу в среду в Лиге чемпионов с «Лионом».

Между прочим, этот французский клуб в последнее время изменился в лучшую сторону. В Петербурге будет не тот «Лион», с каким «Зенит» сыграл вничью на выезде в сентябре.



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Удивило плохое судейство бригады Сергея Иванова. Два гола из трех (Евгения Маркова и Артема Дзюбы — Прим. Team Russia), по одному у каждой из сторон, в этом матче нельзя было засчитывать, так как они были забиты из положения вне игры. Впрочем, судейских скандалов у нас хватает. В этом туре судьи ошибались и в Оренбурге, и в Москве.

— Пусть из офсайда, но Дзюба мастерски использовал свой шанс. И это несмотря на обструкцию, которой он подвергся.

— Забивать голы — его работа. Что касается взаимоотношений игрока с некоторыми болельщиками, то я, конечно, не поддерживаю поведение фанатов. Но в принципе болельщики имеют право выражать свои эмоции. Это происходит во всех странах. Не понимаю, чем Дзюба отличается от любого другого футболиста или тренера. В медиапространстве все бросились защищать Дзюбу, хотя, допустим, за Олега Кононова никто не заступался. А ведь выкрики в адрес этого тренера, акции с вывешиванием пиджаков были не менее мерзкими.

— Может быть, дело в том, что Кононова, как и Дениса Глушакова, травили свои же болельщики. А Дзюба — капитан сборной, его оскорбляли во время ее матча. Вот РФС и поднял голос в его защиту.

— Неважно. По факту мы сталкиваемся с той же ситуацией. Не хочу погружаться в суть конфликта, но приходится отдавать себе отчет, что иногда, придя на стадион, люди кричат разное. Бывает, они выходят за рамки приличия, хотя это никого не красит.

ДИНАМО — РОСТОВ — 2:1

— Матч на «ВТБ Арене» отмечен назначением сразу трех 11-метровых, последний из которых Алексей Ионов уже в компенсированное время не реализовал, и «Ростов» не смог спасти ничью.

— «Ростов» после кубкового матча со «Спартаком» потерял некий «фарт». У него отличный состав и поставленная игра, но в последнее время что-то разладилось, и результата нет. Да, не играл Роман Еременко, но в команде и без него есть, кому забивать голы. Это не только Элдор Шомуродов, но и Алексей Ионов, и Ивелин Попов, и Хорен Байрамян. Даже Матиас Норманн отметился в матче с «Ахматом» красивым ударом под перекладину. Потихонечку «Ростов» начинает от лидеров отставать.

«Динамо», в свою очередь, было приперто к стенке. Но после смены тренера команда выглядит очень мотивированной, и за это ей респект. На некоторых футболистов уже и не надеялись в глобальном смысле, а Роман Нойштедтер или Константин Рауш выходят в основном составе, и команда добивается с ними нужного результата. В целом же состав, как мне представляется, позволяет «Динамо» бороться даже за попадание в шестерку.

— От 6-го места бело-голубых, между прочим, отделяет только одно очко.

— Вот именно. В турнирной таблице команды располагаются очень плотно. Одна- две победы — и можно оказаться совершенно в другом положении.

УРАЛ — СПАРТАК — 0:0

— «Спартак» в прошлом туре и выскочил как раз на 6-ю строчку. Сейчас он на ней удержался, хотя в Екатеринбурге, скорее, потерял два очка, чем приобрел одно. Что скажете о матче с неудобным в последнее время для красно-белых «Уралом»?

— Действительно, команда Дмитрия Парфенова — неприятный соперник для «Спартака». Неудивительно, что матч получился для него непростым. Вместе с тем я отметил бы позитивные моменты в игре красно-белых: «Спартак» нанес больше 20 ударов и не пропустил.

Одна из главных проблем команды заключалась до сих пор в том, что она постоянно допускала ситуации, приводившие к пропущенным мячам. Доменико Тедеско начал с фундамента, перестроил схему на игру с тремя центральными защитниками, которую использовал в «Шальке», дополнил линию обороны Ильей Кутеповым.

Видно, что тренерский штаб «Спартака» работает творчески и добивается весьма неплохого результата. Тедеско подобрал варианты игры для Алекса Крала, которые позволяют тому раскрываться, нашел новые позиции для Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.

Не хватило исполнительского мастерства в завершающей стадии? Такое часто происходит в российском чемпионате. Но команда до последнего стремилась забить гол. В плане игры и ее организации у «Спартака» наблюдается позитивная динамика.

ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0

Самое яркое впечатление в этом матче оставил, конечно, гол Николы Влашича. «Крылья» отдали инициативу и мало что создавали. Сетования на тему, что соперник тоже ничего особенного не создал, но один раз здорово ударил и забил? Так он ведь забил! А вы нет!

Самарский клуб сейчас не тот, что в августе-сентябре. Перестал забивать Александр Соболев, который, собственно, сделал игру в первом круге с ЦСКА. Теперь «Крылья» смотрелись хуже и абсолютно по делу проиграли.

АРСЕНАЛ — КРАСНОДАР — 1:2

Матч получился динамичным и задорным, моментов было достаточно. Впрочем, в играх с участием «Краснодара» по-другому, наверное, и быть не может.

«Арсенал» производит хорошее впечатление. Мне нравится работа Игоря Черевченко. Команда держится на плаву, несмотря на некоторые проблемы. Ей пришлось комплектоваться уже по ходу сезона, но она выправила положение и по игре смотрится достойно. Не удивлюсь, если в итоге она снова финиширует в первой шестерке. Ресурс для этого имеется.

Но противодействовать «Краснодару» непросто. Несмотря на кадровые потери, он всегда найдет шансы в открытом футболе.

— Кстати, о потерях. Вернулись в строй Юрий Газинский и Вандерсон, зато получили травмы Мануэл Фернандеш и Маркус Берг. А в четверг играть в Лиге Европы с «Базелем». Наваждение?

— Травмы — это некая данность для «Краснодара» в сезоне, к которой он, похоже, уже привык. Просто старается изыскивать ресурсы, благо они есть. По крайней мере, для достижения хорошего результата в чемпионате России. Да и в еврокубках не все потеряно. Все от самой команды зависит. Обыгрывай «Базель» с «Хетафе» — и выходи в 1/16 финала Лиги Европы.

«Базель» — непростой соперник. Непонятно, почему иногда у нас к нему относятся свысока. Если посмотреть статистику его матчей с российскими клубами, то многие с удивлением, наверное, обнаружат, что этот швейцарский клуб очень часто доставлял неприятности. Обнадеживает, что он явный лидер группы, у которого есть право на ошибку, и, не исключено, приедет играть на ничью.

ОРЕНБУРГ — АХМАТ — 1:2. УФА — СОЧИ — 1:1.