Свищев: Все ведущие клубы России поддержали продажу пива на стадионах

«Законопроект о возращении пива на стадионы поддерживают все ведущие футбольные клубы России. Это крайне важно, поскольку в любой инициативе важен именно уровень общественной поддержки — в данном случае этот уровень очень высокий. И руководители клубов, и болельщики понимают, насколько важно вернуть пиво на стадионы. Ведь это позволит самим клубам зарабатывать, значит, будут деньги на развитие инфраструктуры, на развитие детского спорта», — сказал Свищев, слова которого агентству приводит его пресс-служба.

«Что касается очевидных и справедливых вопросов о безопасности, то надо понимать, что болельщики идут на стадион посмотреть игру, а не выпивать. К тому же в тех же театрах и кинотеатрах в свободной продаже всегда имеется алкоголь, и даже крепкий, и никаких инцидентов не происходит. Тем более, что и полиция на наших стадионах, и стюарды прекрасно обеспечивают безопасность. И чемпионат мира, где, кстати, пиво свободно продавалось, это подтвердил», — добавил Свищев.