Рейнгольд: «Спартак» при Тедеско прибавляет в игровой дисциплине

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Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 14 октября. Под руководством немецкого специалиста столичный клуб потерпел лишь одно поражение в пяти матчах чемпионата России. 1 декабря «красно-белые» сыграют на выезде с петербургским «Зенитом», который лидирует в турнирной таблице премьер-лиги.

«“Спартак”, без сомнения, заметно прибавляет в игровой дисциплине с тренером Тедеско. Об этом можно говорить, даже несмотря на ничейный результат (0:0) игры в Екатеринбурге, где “Урал” заслужил одно очко за счет старания. “Спартак” показывает своим футболом, что Тедеско профессионально выстраивает игру. Теперь уже команда действует совсем иначе, чем прежде: “если впереди не получается, то мы хотя бы не пропустим”. Анархии в команде больше нет, видна дисциплина. Меня это радует», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.