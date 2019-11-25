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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рейнгольд: «Спартак» при Тедеско прибавляет в игровой дисциплине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Московский футбольный клуб «Спартак» при главном тренере Доменико Тедеско заметно прибавляет в игровой дисциплине и надежнее смотрится в обороне, считает чемпион СССР в составе «красно-белых» Валерий Рейнгольд.

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Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 14 октября. Под руководством немецкого специалиста столичный клуб потерпел лишь одно поражение в пяти матчах чемпионата России. 1 декабря «красно-белые» сыграют на выезде с петербургским «Зенитом», который лидирует в турнирной таблице премьер-лиги.

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«“Спартак”, без сомнения, заметно прибавляет в игровой дисциплине с тренером Тедеско. Об этом можно говорить, даже несмотря на ничейный результат (0:0) игры в Екатеринбурге, где “Урал” заслужил одно очко за счет старания. “Спартак” показывает своим футболом, что Тедеско профессионально выстраивает игру. Теперь уже команда действует совсем иначе, чем прежде: “если впереди не получается, то мы хотя бы не пропустим”. Анархии в команде больше нет, видна дисциплина. Меня это радует», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.

«Есть еще время для того, чтобы подумать о том, как выстроить атаку и действия в нападении, но сзади уже спокойно, оборона стала играть увереннее. Взять того же Айртона, вся спесь с него слетела, нет больше бездумных забегов вперед. Наверняка Тедеско бразильцу сказал: “Друг мой, ты прежде всего защитник”. Теперь стало меньше авантюрных ходов в целом у защитников “Спартака”», — отметил собеседник агентства.

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