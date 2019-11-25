Маминов может стать спортивным директором «Локомотива»
Должность спортивного директора остается вакантной в «Локомотиве» с декабря прошлого года.
Должность спортивного директора остается вакантной в «Локомотиве» с декабря прошлого года.
Бывший полузащитник Локомотива Владимир Маминов может занять пост спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.
По информации источника, в последнее время в Локомотиве начались обсуждения о возможности возвращения в структуре клуба должности спортивного директора. Основным кандидатом на эту роль рассматривается Маминов.
Напомним, пост спортивного директора остается вакантным с декабря прошлого года после ухода немца Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.
Маминов провел в Локомотиве всю карьеру и выступал за команду с 1993 по 2008 годы. После окончания карьеры он входил в тренерский штаб