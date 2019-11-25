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16:55 (мск), источник: Советский спорт

Маминов может стать спортивным директором «Локомотива»

Должность спортивного директора остается вакантной в «Локомотиве» с декабря прошлого года.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник Локомотива Владимир Маминов может занять пост спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, в последнее время в Локомотиве начались обсуждения о возможности возвращения в структуре клуба должности спортивного директора. Основным кандидатом на эту роль рассматривается Маминов.

Напомним, пост спортивного директора остается вакантным с декабря прошлого года после ухода немца Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.

Маминов провел в Локомотиве всю карьеру и выступал за команду с 1993 по 2008 годы. После окончания карьеры он входил в тренерский штаб красно-зеленых (2009−2011), был тренером Рубина (2014), а также возглавлял Химки (2014−2015), Солярис (2016−2017) и Тюмень (2017−2018).

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