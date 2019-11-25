Президент клуба: Судьи украли девять очков у «Оренбурга»
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Судейский корпус российского футбола нуждается в глобальных реформах, считает президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Судейский корпус российского футбола нуждается в глобальных реформах, считает президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев.
Кияев после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 17-го тура чемпионата России заявил, что существует судейский заговор по отношению к команде. «Оренбург» в субботу дома при судействе Алексея Еськова проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
«То, что вытворяют судьи по отношению к “Оренбургу”, невозможно никак комментировать. Просто украли девять очков у команды, вот и все, — сказал Кияев РИА Новости. — Что толку от того, что Еськова отстранили на один тур? Нужны глобальные изменения, а не частные. Почему, когда я смотрю чемпионат Германии, например, я не вижу судью совсем? Зрелищный, красивый футбол. А у нас — футбол одного актера. Так же не бывает. Кроме судьи на поле есть еще 22 игрока, которые хотят честной, объективной борьбы».
В понедельник глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что Еськов получил неудовлетворительную оценку по итогам встречи, совершив ключевую ошибку, и не получит назначения на следующий тур.
|Владимир Федотов
|Игорь Шалимов
|Жига Шкофлек
|90′
|Андрес Понсе
|36′
|Одисе Роши(Евгений Харин, Олег Иванов)
|74′
|38
|Андрей Климович
|16
|Евгений Городов
|4
|Урош Радакович
|5
|Магомед Мусалов
|5
|Тимур Аюпов
35′
|13
|Роланд Гиголаев
33′
|13
|Сергей Терехов
|4
|Вилькер Анхель
|12
|Андрей Малых
72′
|15
|Андрей Семенов
|15
|Георгий Зотов
|59
|Евгений Харин
|20
|Джоэль Фамейе
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Даниэл Мишкич
|19
|Олег Иванов
64′
|10
|Рикарду Алвеш
66′
|21
|Одисе Роши
66′79′
|17
|Жига Шкофлек
|7
|Магомед Митришев
|9
|Джордже Деспотович
61′
|88
|Денис Глушаков
90′
|22
|Федор Черных
|20
|Зоран Нижич
|7
|Филип Рогич
87′
|18
|Андрес Понсе
89′
|32
|Артем Кулишев
|22
|Лечи Садулаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|19
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|21
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)