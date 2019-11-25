Президент клуба: Судьи украли девять очков у «Оренбурга»

«То, что вытворяют судьи по отношению к “Оренбургу”, невозможно никак комментировать. Просто украли девять очков у команды, вот и все, — сказал Кияев РИА Новости. — Что толку от того, что Еськова отстранили на один тур? Нужны глобальные изменения, а не частные. Почему, когда я смотрю чемпионат Германии, например, я не вижу судью совсем? Зрелищный, красивый футбол. А у нас — футбол одного актера. Так же не бывает. Кроме судьи на поле есть еще 22 игрока, которые хотят честной, объективной борьбы».