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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент клуба: Судьи украли девять очков у «Оренбурга»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Судейский корпус российского футбола нуждается в глобальных реформах, считает президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев.

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Источник: РИА "Новости"

Кияев после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 17-го тура чемпионата России заявил, что существует судейский заговор по отношению к команде. «Оренбург» в субботу дома при судействе Алексея Еськова проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

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«То, что вытворяют судьи по отношению к “Оренбургу”, невозможно никак комментировать. Просто украли девять очков у команды, вот и все, — сказал Кияев РИА Новости. — Что толку от того, что Еськова отстранили на один тур? Нужны глобальные изменения, а не частные. Почему, когда я смотрю чемпионат Германии, например, я не вижу судью совсем? Зрелищный, красивый футбол. А у нас — футбол одного актера. Так же не бывает. Кроме судьи на поле есть еще 22 игрока, которые хотят честной, объективной борьбы».

В понедельник глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что Еськов получил неудовлетворительную оценку по итогам встречи, совершив ключевую ошибку, и не получит назначения на следующий тур.

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Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 1745 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовИгорь Шалимов
Голы
Жига Шкофлек90′
Андрес Понсе36′
Одисе Роши(Евгений Харин, Олег Иванов)74′
Составы команд
38Андрей Климович
16Евгений Городов
4Урош Радакович
5Магомед Мусалов
5Тимур Аюпов
35′
13Роланд Гиголаев
33′
13Сергей Терехов
4Вилькер Анхель
12Андрей Малых
72′
15Андрей Семенов
15Георгий Зотов
59Евгений Харин
20Джоэль Фамейе
11Силва Лима Исмаэл
8Даниэл Мишкич
19Олег Иванов
64′
10Рикарду Алвеш
66′
21Одисе Роши
66′79′
17Жига Шкофлек
7Магомед Митришев
9Джордже Деспотович
61′
88Денис Глушаков
90′
22Федор Черных
20Зоран Нижич
7Филип Рогич
87′
18Андрес Понсе
89′
32Артем Кулишев
22Лечи Садулаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
19Удары (всего)10
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
8Угловые4
13Фолы21
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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