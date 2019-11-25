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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется нападающим ЦСКА Чаловым

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов по-прежнему входит в сферу интересов испанской «Севильи», сообщает estadiodeportivo.com.

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Источник: Спорт РИА Новости

Об интересе «Севильи» к Чалову сообщалось летом. Сейчас «Севилья» ищет форварда, и Чалов является одним из кандидатов. Также, как отмечает издание, игроком интересуются английские «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести Чалова в зимнее трансферное окно, если с лондонского клуба снимут запрет на трансферы.

На счету 21-летнего Чалова 35 голов в 109 матчах за ЦСКА, его контракт с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

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7 августа© Ньюстюб
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