СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется нападающим ЦСКА Чаловым

Источник: Спорт РИА Новости

Об интересе «Севильи» к Чалову сообщалось летом. Сейчас «Севилья» ищет форварда, и Чалов является одним из кандидатов. Также, как отмечает издание, игроком интересуются английские «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести Чалова в зимнее трансферное окно, если с лондонского клуба снимут запрет на трансферы.