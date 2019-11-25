СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется нападающим ЦСКА Чаловым
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов
Об интересе «Севильи» к Чалову сообщалось летом. Сейчас «Севилья» ищет форварда, и Чалов является одним из кандидатов. Также, как отмечает издание, игроком интересуются английские «Челси» и «Ливерпуль».
На счету 21-летнего Чалова 35 голов в 109 матчах за ЦСКА, его контракт с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.