«Возможно, даже не заплатили». Уткин назвал победу «Динамо» следствием грубейших судейских ошибок
Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Ростовом» в домашнем матче 17-го тура российской
Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Ростовом» в домашнем матче 17-го тура российской
«Возьмем мой любимый футбольный клуб «Динамо» и то, как они обыграли «Ростов» в последнем туре. Я не хочу обсуждать, насколько это было умышленно, справедливо или несправедливо, но так или иначе: победа досталась «Динамо» вследствие грубейших судейских ошибок, вследствие колоссальной судейской некомпетенции.
Прошли сутки, и только после этого футболисты московского «Динамо» — в частности, Антон Шунин и Артур Юсупов, на которых я подписан — разместили ликующие фотографии в раздевалке. «Боже мой, мы победили!» И это спустя более чем сутки.
Друзья мои, в конце концов, Антон Шунин отбил пенальти, выскочив из ворот далеко вперед, почти к центру поля.
Друзья мои, второй пенальти вам назначили за то, за что не назначают пенальти в нормальном мире. А то, что его назначили, просматривая VAR, это вообще не называется никаким русским словом, кроме запретного.
Ну когда вы начнете думать головой? Неужели вы не понимаете, что неприлично размещать ликующие фотографии в раздевалке после такой победы? Не потому, что я вас за это буду осуждать, нет. А потому, что, когда вы действительно достигнете той победы, которая достойна вот такого ликования, вы сами приравняете ее к вот такой, которую вам подарил судья Казарцев, хотя вы ему за это, возможно, даже не заплатили, — сказал Уткин в «Футбольном клубе».
|Кирилл Новиков
|Валерий Карпин
|Максимилиан Филипп
|33′
|Ивелин Попов(Алексей Ионов, Хорен Байрамян)
|13′
|Максимилиан Филипп
|90′
|Алексей Ионов
|90+9′
|1
|Антон Шунин
|1
|Егор Бабурин
|2
|Григорий Морозов
|34
|Алексей Козлов
|4
|Владимир Рыков
|28
|Евгений Чернов
|11
|Себастьян Шиманьски
60′
|5
|Деннис Хаджикадунич
2′
|34
|Константин Рауш
|78
|Дмитрий Чистяков
|5
|Максимилиан Филипп
|11
|Алексей Ионов
|6
|Артур Юсупов
|8
|Ивелин Попов
|15
|Роман Нойштедтер
90+5′
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Заурбек Плиев
38′
|17
|Матиас Норманн
|17
|Сергей Паршивлюк
90+7′
|19
|Хорен Байрамян
90′
|24
|Роман Евгеньев
72′
|47
|Александр Долгов
|44
|Тони Шуньич
|15
|Данил Глебов
59′
|10
|Силвестр Игбун
81′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|9
|Клинтон Нжи
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)