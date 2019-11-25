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19:56 (мск), источник: Sport24

«Возможно, даже не заплатили». Уткин назвал победу «Динамо» следствием грубейших судейских ошибок

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Ростовом» в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. Оба гола в составе «Динамо» забил с пенальти нападающий Максимилиан Филипп.

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12
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«Возьмем мой любимый футбольный клуб «Динамо» и то, как они обыграли «Ростов» в последнем туре. Я не хочу обсуждать, насколько это было умышленно, справедливо или несправедливо, но так или иначе: победа досталась «Динамо» вследствие грубейших судейских ошибок, вследствие колоссальной судейской некомпетенции.

Прошли сутки, и только после этого футболисты московского «Динамо» — в частности, Антон Шунин и Артур Юсупов, на которых я подписан — разместили ликующие фотографии в раздевалке. «Боже мой, мы победили!» И это спустя более чем сутки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Друзья мои, в конце концов, Антон Шунин отбил пенальти, выскочив из ворот далеко вперед, почти к центру поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Друзья мои, второй пенальти вам назначили за то, за что не назначают пенальти в нормальном мире. А то, что его назначили, просматривая VAR, это вообще не называется никаким русским словом, кроме запретного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну когда вы начнете думать головой? Неужели вы не понимаете, что неприлично размещать ликующие фотографии в раздевалке после такой победы? Не потому, что я вас за это буду осуждать, нет. А потому, что, когда вы действительно достигнете той победы, которая достойна вот такого ликования, вы сами приравняете ее к вот такой, которую вам подарил судья Казарцев, хотя вы ему за это, возможно, даже не заплатили, — сказал Уткин в «Футбольном клубе».

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Динамо
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1723.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 11569 зрителей
Главные тренеры
Кирилл НовиковВалерий Карпин
Голы
Максимилиан Филипп33′
Ивелин Попов(Алексей Ионов, Хорен Байрамян)13′
Максимилиан Филипп90′
Нереализованные пенальти
Алексей Ионов90+9′
Составы команд
1Антон Шунин
1Егор Бабурин
2Григорий Морозов
34Алексей Козлов
4Владимир Рыков
28Евгений Чернов
11Себастьян Шиманьски
60′
5Деннис Хаджикадунич
2′
34Константин Рауш
78Дмитрий Чистяков
5Максимилиан Филипп
11Алексей Ионов
6Артур Юсупов
8Ивелин Попов
15Роман Нойштедтер
90+5′
14Элдор Шомуродов
3Заурбек Плиев
38′
17Матиас Норманн
17Сергей Паршивлюк
90+7′
19Хорен Байрамян
90′
24Роман Евгеньев
72′
47Александр Долгов
44Тони Шуньич
15Данил Глебов
59′
10Силвестр Игбун
81′
18Бактиер Зайнутдинов
9Клинтон Нжи
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
12Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
8Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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