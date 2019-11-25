«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской
Серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. «Спартак» потерял очки во второй раз в последних трёх встречах. Ранее подопечные Доменико Тедеско на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Росси, в активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.
В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а
|Дмитрий Парфенов
|Доменико Тедеско
|31
|Ярослав Годзюр
|98
|Александр Максименко
|15
|Денис Кулаков
|47
|Роман Зобнин
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|3
|Вараздат Ароян
|2
|Самюэль Жиго
|19
|Денис Поляков
|14
|Георгий Джикия
|6
|Рафал Аугустыняк
|29
|Илья Кутепов
|57
|Артем Фидлер
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
59′
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Михал Кухарчик
86′
|54
|Наиль Умяров
58′63′
|14
|Юрий Бавин
|8
|Гус Тил
|17
|Николай Димитров
69′
|20
|Андре Шюррле
66′
|20
|Андрей Панюков
|19
|Эсекиэль Понсе
|44
|Андрей Егорычев
77′
|23
|Джордан Ларссон
84′
|88
|Павел Погребняк
|9
|Резиуан Мирзов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|20
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|4
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)