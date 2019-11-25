«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

Серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. «Спартак» потерял очки во второй раз в последних трёх встречах. Ранее подопечные Доменико Тедеско на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kShq68v5q_4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Росси, в активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.