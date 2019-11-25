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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

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Серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. «Спартак» потерял очки во второй раз в последних трёх встречах. Ранее подопечные Доменико Тедеско на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Росси, в активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.

В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а красно-белые 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом».

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Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1724.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 14637 зрителей
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98Александр Максименко
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6Айртон
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2Самюэль Жиго
19Денис Поляков
14Георгий Джикия
6Рафал Аугустыняк
29Илья Кутепов
57Артем Фидлер
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
59′
10Зелимхан Бакаев
18Михал Кухарчик
86′
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58′63′
14Юрий Бавин
8Гус Тил
17Николай Димитров
69′
20Андре Шюррле
66′
20Андрей Панюков
19Эсекиэль Понсе
44Андрей Егорычев
77′
23Джордан Ларссон
84′
88Павел Погребняк
9Резиуан Мирзов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)20
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
4Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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