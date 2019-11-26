«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» — «Спартак» 1 декабря

Источник: РИА "Новости"

Вместо матча на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Начало передачи — в 19:00 мск.

Матч «Зенит» — «Спартак» будет показан на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Начало матча — в 19:00 мск.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 19:00 Зенит - Спартак -

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».