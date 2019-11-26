«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» — «Спартак» 1 декабря
«Матч ТВ» не покажет матч 18-го тура Российской
«Матч ТВ» не покажет матч 18-го тура Российской
Вместо матча на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Начало передачи — в 19:00 мск.
Матч «Зенит» — «Спартак» будет показан на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Начало матча — в 19:00 мск.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в
«Зенит», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (22) — на 6-м месте. В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 1:0.