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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» — «Спартак» 1 декабря

«Матч ТВ» не покажет матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 1 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Вместо матча на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Начало передачи — в 19:00 мск.

Матч «Зенит» — «Спартак» будет показан на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Начало матча — в 19:00 мск.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 1.12.2019, 19:00

Зенит-Спартак-

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (22) — на 6-м месте. В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 1:0.

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