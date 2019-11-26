Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов. Бело-голубые в свою очередь обратятся к российскому тренеру, если Кирилл Новиков, работающий также с молодёжным составом, не сохранит свой пост по итогам сезона.



В минувшие выходные «Витесс» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов, проиграв «Спарте» со счётом 0:2. После 14 туров подопечные Слуцкого занимают пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе. Российский специалист возглавляет команду из Арнема с прошлого года.



После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (21) — седьмое.