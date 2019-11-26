Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов. Бело-голубые в свою очередь обратятся к российскому тренеру, если Кирилл Новиков, работающий также с молодёжным составом, не сохранит свой пост по итогам сезона.

В минувшие выходные «Витесс» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов, проиграв «Спарте» со счётом 0:2. После 14 туров подопечные Слуцкого занимают пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе. Российский специалист возглавляет команду из Арнема с прошлого года.

После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (21) — седьмое.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Тотальный бан россиян: нейтральный флаг, минус домашние турниры
Кучеров шокировал «Баффало» голом на 13-й секунде
«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура ЛЧ
Горячая российская фигуристка зажигает не только на льду (фото)
Радулов отметился необычным голом задницей
СМИ: Отстранение РФ от Евро может открыть дверь для Шотландии
Чемпион ОИ из России дисквалифицирован на 1,5 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь