Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».
Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.
В минувшие выходные «Витесс» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов, проиграв «Спарте» со счётом 0:2. После 14 туров подопечные Слуцкого занимают пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе. Российский специалист возглавляет команду из Арнема с прошлого года.
После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской