«Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов» примут участие в Кубке ФНЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов», выступающие в Российской
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов», выступающие в Российской
Как отмечается, во вторник прошла жеребьевка турнира, который пройдет с 14 по 27 февраля. По ее итогам «Чертаново» попало на групповом раунде в группу С вместе с «Тамбовом», «Крыльями Советов» и томской «Томью». «Урал» оказался в группе В, где также сыграют подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и команда Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — московская «Родина».
Состав остальных групп выглядит так:
группа А — «Ротор» (Волгоград), «Енисей» (Красноярск), молодежная сборная России (не старше 20 лет), КАМАЗ (Набережные Челны, ПФЛ);.
группа D — «Шинник» (Ярославль), «Мордовия» (Саранск), «Рига» (Латвия), СКА (Ростов-на-Дону, ПФЛ).
В число участников Кубка ФНЛ не попал целый ряд клубов лиги. К примеру, на турнире не выступит московское «Торпедо», занимающее второе место в таблице ФНЛ нынешнего сезона, а также вторые команды московского «Спартака» и «Краснодара».