«Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов» примут участие в Кубке ФНЛ

Как отмечается, во вторник прошла жеребьевка турнира, который пройдет с 14 по 27 февраля. По ее итогам «Чертаново» попало на групповом раунде в группу С вместе с «Тамбовом», «Крыльями Советов» и томской «Томью». «Урал» оказался в группе В, где также сыграют подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и команда Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — московская «Родина».