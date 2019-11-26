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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» выиграло дело на € 750 тыс., связанное с трансфером Рауша в 2018 году

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «Динамо» Евгений Морозов сообщил, что юристы клуба выиграли дело на € 750 тыс., связанное с оформлением перехода защитника Константина Рауша из «Кёльна» в январе 2018 года.

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Юристам «Динамо» удалось доказать, что сделка носила мнимый характер, а компания «Голден Тойз» по факту не принимала участия в её заключении. Таким образом, с клуба сняты обязательства по выплате суммы в € 750 тыс.

«Процесс рассмотрения данного дела был очень сложным, ведь все документы были подписаны, включая акты и отчёты. Тем не менее нам удалось доказать, что сделка была совершена только на бумаге с целью перевода денежных средств за услуги, которые никогда не оказывались. Довольны тем, что суд принял наши аргументы, благодарю свою юридическую команду, в том числе начальника юридического отдела Елену Киндрашину и ведущего юрисконсульта Светлану Чавкину за большую проделанную работу», — приводит слова Морозова официальный сайт клуба.

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