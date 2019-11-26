СМИ: Дзюба пожаловался руководству РПЛ на оскорбления фанатов
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской
Во вторник, 19 ноября, россияне в заключительном для себя матче отбора Евро-2020 разгромили команду
Согласно данным «Бизнес Online», Прядкин близок к национальной команде и всегда на связи с лидерами национальной команды, поэтому именно ему форвард высказал свое недовольство болельщиками.
Также Дзюба отписался в Instagram от некоторых партнеров по сборной и официального аккаунта национальной команды.