СМИ: Дзюба пожаловался руководству РПЛ на оскорбления фанатов

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Во вторник, 19 ноября, россияне в заключительном для себя матче отбора Евро-2020 разгромили команду Сан-Марино (5:0), но Дзюба голов не забил. Во время игры в его адрес звучали негативные высказывания с трибун.

Согласно данным «Бизнес Online», Прядкин близок к национальной команде и всегда на связи с лидерами национальной команды, поэтому именно ему форвард высказал свое недовольство болельщиками.