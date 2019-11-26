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23:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Дзюба пожаловался руководству РПЛ на оскорбления фанатов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на фанатов, оскорблявших его в матче с Сан-Марино.

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Во вторник, 19 ноября, россияне в заключительном для себя матче отбора Евро-2020 разгромили команду Сан-Марино (5:0), но Дзюба голов не забил. Во время игры в его адрес звучали негативные высказывания с трибун.

Согласно данным «Бизнес Online», Прядкин близок к национальной команде и всегда на связи с лидерами национальной команды, поэтому именно ему форвард высказал свое недовольство болельщиками.

Также Дзюба отписался в Instagram от некоторых партнеров по сборной и официального аккаунта национальной команды.

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19:27 (мск)© Ньюстюб
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